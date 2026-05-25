경남교육청 ‘학교에서 기관까지’ 근골격계 예방사업 확대

경남도교육청은 학교와 기관 종사자의 근골격계 질환을 예방하고자 ‘2026년 찾아가는 근골격계 건강지킴이’ 사업을 전면 확대 운영한다고 25일 밝혔다.

사업은 지원 범위를 기존 학교 중심에서 모든 교육기관까지 넓히고, 대상도 급식·시설관리 등 현업업무종사자에서 일반 교직원까지 전 교육 현장으로 확대한 점이 특징이다.

그동안 급식·시설관리·청소·당직 등의 현업업무종사자는 반복 동작과 중량물 취급 등으로 근골격계 부담이 높았다. 최근에는 장시간 컴퓨터 사용과 고정된 자세 등으로 일반 교직원의 근골격계 질환 위험도 꾸준히 증가하는 추세다.

이에 경남교육청은 특정 직종에 국한하지 않고, 소속 모든 구성원을 대상으로 예방 중심의 건강관리 체계 구축에 나섰다. 사업은 전문 물리치료사가 학교와 기관을 직접 찾아가 진행한다.

직무 특성과 신체 부담 부위에 맞춰 근골격계 질환 예방 교육, 작업 전·후 스트레칭과 근력 강화 운동, 올바른 작업 자세 지도, 생활 습관 개선 등을 실습 중심으로 제공한다.

도교육청은 참여 대상을 넓히면서 통증 발생 후 치료하는 방식에서 벗어나 예방과 관리를 병행하는 건강 문화가 현장에 확산할 것으로 보고 있다.

경남교육청 관계자는 “근골격계 질환은 특정 직종의 문제가 아니라, 모든 직무에서 발생할 수 있는 대표적인 건강 문제”라고 말했다.