경남 권역별 관광사업단 공모···7월부터 상품 운영

경남도와 경남관광재단은 남부권 광역관광개발사업과 연계한 지역 주도형 체류관광 활성화를 위해 ‘2026 남부권 로컬 투어랩’ 전문사업단을 공개 모집한다고 25일 밝혔다.

접수는 오늘 6월 8일까지 경남관광재단 누리집에서 진행된다.

경남관광재단은 전문사업단을 공개 모집한 후 6월 중 대상자를 최종 선정하고, 오는 7월부터 11월까지 관광상품을 본격 운영할 예정이다.

남부권 로컬 투어랩은 의령·함안·창녕(1권역)과 사천·고성·남해·하동(2권역) 등 도내 7개 시군을 대상으로 지역 고유자원을 관광 콘텐츠와 연계하는 사업이다. 전문사업단이 직접 기획·운영하는 체류형 관광 모델을 육성하는 사업이다.

남부권 광역관광개발사업은 지역민이 발굴한 로컬콘텐츠를 관광상품으로 개발하고, 지역경제와 관광산업의 지속가능성을 높이는 데 초점을 두고 있다. 지난해 사업에서는 권역별 전문사업단을 중심으로 관광상품을 12차례 운영해 총 294명의 관광객이 참여하는 성과를 거뒀다.

경남관광재단은 올해는 지역 투어랩 사업 규모와 운영 체계를 확대·개편할 계획이다. 총사업비를 기존 2억 원에서 4억 원으로 확대하고 사업 기간도 8개월로 연장한다.

또 지역이 자율적으로 콘텐츠를 기획·운영하는 체계로 전환할 방침이다. 운영비 비중은 줄이고 콘텐츠 개발과 관광상품 육성 지원 비중은 확대하는 등 예산 배분체계도 개선한다.

김상원 경남도 관광개발국장은 “2026년 사업은 지역 주도의 관광 생태계를 한 단계 더 확장하는 전환점이 될 것”고 말했다.