경북 1호 소담스퀘어 구미에···라이브커머스 지원 거점 구축

경북도는 중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원이 주관하는 ‘디지털커머스 전문기관(소담스퀘어) 구축·운영’ 공모사업에 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

이번 공모사업은 소담스퀘어가 설치되지 않은 비수도권 6개 광역 시·도(경북·대전·울산·경남·세종·제주)를 대상으로 추진됐다. 경북도는 국비 42억원을 포함한 총사업비 74억원을 투입해 올해 시설 구축을 완료한 뒤 내년부터 본격 운영에 들어갈 계획이다.

소담스퀘어 경북은 구미시 송정동 구미상공회의소에 전용면적 152평 규모로 조성된다. 라이브커머스 촬영 스튜디오와 디지털 교육장, 커뮤니티 라운지 등을 갖춘 디지털커머스 복합 지원 공간으로 구축될 예정이다.

운영은 사단법인 지역과소셜비즈가 맡는다. 경북 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’ 등도 참여해 민관협력 체계로 운영된다.

경북은 인구 대비 자영업자 비율이 높아 소상공인이 지역경제에서 차지하는 비중이 크지만 고령 소상공인 비율이 높고 온라인 판매 경험은 상대적으로 부족해 디지털 전환 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

경북도는 소담스퀘어를 중심으로 디지털 콘텐츠 제작부터 라이브커머스·온라인 쇼핑몰 입점까지 소상공인의 온라인 판로 확대를 지원해 지역 상품 경쟁력 강화와 신규 판로 창출에 나설 방침이다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “앞으로도 소상공인의 안정적인 성장과 민생경제 회복을 위해 다양한 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했.