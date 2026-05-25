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제주 용천수 모습, 클릭 한번으로 확인···‘3차원 모델 지도’ 서비스 개시

입력 2026.05.25 13:30

제주지하수연구센터, 용천수 디지털 아카이빙 본격화

용천수 구조, 주변지형 확인 가능···20곳 지도 구축

3차원으로 구현한 서귀포시 서홍동 용천수 지장샘. 제주지하수연구센터 ‘제주 용천수 3차원 모델 지도’ 갈무리

3차원으로 구현한 서귀포시 서홍동 용천수 지장샘. 제주지하수연구센터 ‘제주 용천수 3차원 모델 지도’ 갈무리

제주 용천수의 구조와 주변 지형을 3차원으로 확인할 수 있는 지도가 공개됐다.

제주연구원 제주지하수연구센터는 제주의 용천수를 디지털로 영구 보전하고 누구나 쉽게 온라인으로 확인할 수 있도록 ‘제주 용천수 3차원(3D) 모델 지도’ 서비스를 시작했다고 25일 밝혔다.

용천수는 대수층(지하수를 품고 있는 지층)을 따라 흐르는 지하수가 암석이나 지층의 틈을 통해 지표면 밖으로 자연스럽게 솟아나는 물이다.

과거 지하수를 개발하기 전까지 제주 도민들의 생활을 지탱했던 대표적인 ‘생명수’다. 실제로 제주도민들은 용천수를 식수원이자 생활·농업용수로 사용했으며, 이를 중심으로 마을이 형성됐다. 현재도 지하수 상태를 간접적으로 보여주는 ‘지하수의 창’ 역할을 한다는 점에서 역사적·환경적 가치가 큰 것으로 평가받는다.

이번 서비스는 드론 라이다 측량 및 포토그래메트리 기술을 접목해 기존 평면 사진으로는 확인하기 어려웠던 용천수의 구조와 주변 지형을 고해상도 3차원 데이터로 구현했다.

센터는 현재까지 주요 용천수 20곳에 대한 3차원 모델 구축을 우선 완료해 공개했다. 누구나 센터 홈페이지 내 ‘용천수 3차원 모델 지도’ 메뉴를 통해 별도의 프로그램 설치 없이 언제 어디서나 용천수의 모습을 확인할 수 있다.

제주 용천수 3차원 모델 지도. 제주지하수연구센터 제공

제주 용천수 3차원 모델 지도. 제주지하수연구센터 제공

특히 단순히 이미지를 관람하는 방식에서 벗어나 사용자가 직접 용천수 모델을 자유롭게 회전·확대·이동시키며 입체적으로 살펴볼 수 있도록 했다. 센터 관계자는 “용천수 현장을 직접 방문하지 않고도 생생한 디지털 체험이 가능하다”고 설명했다.

센터는 이번 20곳 공개를 시작으로 향후 제주 전역에 분포한 용천수를 대상으로 3차원 아카이빙 범위를 지속해서 확대하고, 데이터베이스를 구축할 방침이다.

고인종 제주지하수연구센터장은 “수자원 관리 역시 글로벌 흐름에 맞춰 첨단 디지털 기술과의 융합이 필수적인 시대”라면서 “이번 용천수 3차원 모델 지도 구축은 도민의 삶과 역사가 담긴 용천수의 가치를 디지털 유산으로 기록하고 제주 지하수 및 용천수 보전 관리의 기초자료로 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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