민주당 “한동훈 불법 선거사무소 운영 의혹, 경찰·선관위 즉각 수사해야”

더불어민주당이 25일 6·3 지방선거에서 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보의 불법 선거사무소 운영 의혹을 두고 “경찰과 중앙선거관리위원회는 즉각 수사에 착수해야 한다”고 밝혔다.

박홍배 민주당 대변인은 이날 국회에서 진행한 브리핑에서 “법치를 입에 달고 살던 한 후보의 불법 선거사무소 운영 의혹이 터졌다”며 이같이 말했다.

앞서 CBS노컷뉴스는 선관위가 한 후보 지지자들이 자원봉사자 쉼터로 이용하는 부산 북구 덕천동의 한 사무실에 대해 조사에 착수해 선거법 위반 여부를 들여다보고 있다고 보도했다.

박 대변인은 “자원봉사자 쉼터라더니 사실상 간판 없는 그림자 선거캠프 아닌가”라며 “이제 와 자발적 활동이라고 둘러댄다고 넘어갈 일이 아니다. 경찰은 즉각 수사에 착수해야 한다”고 말했다. 그러면서 “누가 사무실을 마련했는지, 임차료와 운영비는 어디서 나왔는지, 자금 흐름까지 끝까지 추적해야 한다”고 말했다.

박 대변인은 “선관위가 이미 지난달 비슷한 방식에 대해 공직선거법 위반 소지가 있다고 경고했는데도 또 이런 의혹이 나왔다”며 “이건 실수가 아니라 조직적인 편법 선거운동”이라고 말했다. 그는 “한 후보가 공직선거법을 몰랐을 리 없다”며 “검사 시절 누구보다 칼같이 법을 들이대던 사람이다. 본인이 법 위에 있다는 오만이 아니라면 어떻게 이런 의혹이 반복될 수 있겠나”라고 말했다.

박민식 국민의힘 후보는 이날 북구 선거사무소에서 기자회견을 연 자리에서 한 후보의 자원봉사자 쉼터 논란에 대해 “상당히 선을 넘은 것이 많고 공직선거법 허용 범위 밖이라 적절한 시점에 조사가 이뤄져야 한다”고 말했다.

부산 북갑 선거는 여론조사상 하정우 민주당 후보와 한 후보가 2강 구도를 형성한 흐름이 이어지고 있다. 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 부산 북갑 유권자 502명을 대상으로 실시한 지지도 조사 결과, 한 후보를 지지한다고 답한 응답자는 36%, 하 후보를 지지한다고 답한 응답자는 35%로 나타나 오차범위 내 초접전 양상을 보였다. 박 후보 지지율은 19%, ‘없음·모름’은 10%였다. 보수 단일화를 전제로 한 가상 양자 대결에서도 하 후보는 41%, 한 후보는 45%를 기록했다. 박 후보는 이날 회견에서 “특정 후보 측이 객관적 데이터 수집을 얻기 위한 여론조사가 아니라 여론을 왜곡하고 선거에 악용하는 수단으로 변질됐다”고 주장했다.

한국갤럽 조사는 무선전화면접 방식으로 실시됐고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지를 참조하면 된다.