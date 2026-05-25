창간 80주년 경향신문

“오바마 핵합의와 다를게 뭐냐” 공화당 강경파 거센 반발

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란의 종전 합의안 내용이 공개된 후 도널드 트럼프 미국 대통령이 거센 역풍에 휩싸였다.

강경파인 테드 크루즈 상원의원은 "만약 전쟁의 결과가 '미국에 죽음을'을 외치는 이란 정권에게 우라늄 농축과 핵무기 개발을 허용하고 호르무즈 해협까지 실질적으로 장악하게 하는 것이라면 재앙적인 실수가 될 것"이라고 목소리를 높였다.

트럼프 대통령의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원은 "이란과의 협상이 이란 정권의 생존과 권력 강화를 가능하게 한다는 인식이 역내에 확산되면 이는 레바논과 이라크에도 기름을 붓는 격이 될 것"이라고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“오바마 핵합의와 다를게 뭐냐” 공화당 강경파 거센 반발

입력 2026.05.25 14:08

수정 2026.05.25 14:56

펼치기/접기
도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

미국과 이란의 종전 합의안 내용이 공개되자 도널드 트럼프 미국 대통령이 거센 역풍에 휩싸였다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 치솟는 유가를 잡기 위해 일단 호르무즈 해협부터 열려는 것이지만, 공화당 내 강경파는 “이렇게 양보하면 오바마 핵 합의와 다를 게 뭐냐”며 목소리를 높였다. 민주당도 확전을 피하게 된 것은 환영하면서도, 전쟁 이전보다 더 나쁜 상황이 펼쳐질 것이라는 우려를 제기했다.

로저 위커 미 연방 상원 군사위원장은 지난 23일(현지시간) 엑스를 통해 “이란의 선의에 대한 믿음에 기댄 60일 휴전은 재앙이 될 것”이라면서 “‘장대한 분노’ 작전으로 이룬 모든 성과가 헛수고로 돌아갈 것”이라고 주장했다. 로저 위원장은 전날에도 “트럼프 대통령은 종이 한 장의 가치도 없는 거래를 추구하도록 잘못된 조언을 받고 있다”며 “이란 정권과의 합의를 추구하면 나약하게 비칠 수 있다. 군사력으로 이란의 재래식 병력을 파괴해서 호르무즈 해협을 재개방해야 한다”고 밝혔다.

현재 미국과 이란은 호르무즈 해협부터 개방한 후 미사일 비축량이나 우라늄 농축에 관련된 협상은 추후 60일간의 휴전 기간 동안 다루는 내용의 종전 양해각서(MOU) 체결을 추진 중이다.

강경파인 테드 크루즈 상원의원(공화·텍사스)은 “만약 전쟁의 결과가 ‘미국에 죽음을’을 외치는 이란 정권에게 우라늄 농축과 핵무기 개발을 허용하고 호르무즈 해협까지 실질적으로 장악하게 하는 것이라면 재앙적인 실수가 될 것”이라고 목소리를 높였다. 트럼프 대통령의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원(공화·사우스캐롤라이나)은 “이란과의 협상이 이란 정권의 생존과 권력 강화를 가능하게 한다는 인식이 역내에 확산되면 이는 레바논과 이라크에도 기름을 붓는 격이 될 것”이라고 주장했다.

톰 틸리스 상원의원(공화·노스캐롤라이나)도 “말이 안 되는 합의안”이라며 “약 11주 전 피트 헤그세스 국방장관은 이란의 핵물질을 확보하는 것은 시간문제라고 했는데, 이제는 이란에 핵을 용인할 수도 있다니, 이게 무슨 논리냐”고 반문했다.

트럼프 1기 행정부의 핵심 관료들도 줄줄이 우려를 밝혔다. 국무장관이었던 마이크 폼페이오는 현재 이란과 논의되고 있는 협상안이 “미국 우선주의와 거리가 멀다”면서 “이란 혁명수비대가 대량살상무기를 개발하도록 돈을 대줘 세계를 공포에 떨게 하려는 것”이라고 주장했다. 그러면서 버락 오바마 행정부의 협상안과 똑같은 것이라고 맹비난했다. 국가안보보좌관이었던 존 볼턴도 “보도가 맞다면 이란은 상당한 승리를 거두는 셈”이라고 지적했다.

민주당 내에서는 애초 시작해선 안 될 전쟁이었다는 비판의 목소리가 나왔다. 코리 부커 상원의원(민주·뉴저지)은 “트럼프가 바보 취급을 당하고 있다. 우리를 이전보다 더 나쁜 상황으로 몰아넣었다”고 주장했다. 크리스 밴 홀런 상원의원(민주·메릴랜드)은 폭스뉴스 인터뷰에서 “이번 전쟁은 애초부터 큰 실책”이었다고 비판했다. 그는 “이란에는 더 강경한 정권이 들어섰고, 해협에 대한 통제권도 유지할 것으로 보인다”며 “구덩이를 파고 있을 때는 파는 것을 멈춰야 하는데 우리가 결국 그러고 있는 것 같다”고 말했다.

반면 트럼프 행정부 관계자와 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 지지자들은 이란과의 합의 추진을 강력히 옹호하고 나섰다. 백악관 공보국장인 스티븐 청은 “폼페이오는 자신이 무슨 소리를 하고 있는지 전혀 모른다. 멍청한 입을 다물라”고 강하게 비판했다. 마가 성향의 정치전략가인 알렉스 브루즈위츠도 합의안에 우려를 표한 크루즈 의원을 향해 “아무도 당신의 의견을 묻지 않았다”고 비난했다.

남은 건 트럼프·하메네이 승인뿐?···미 당국자 “호르무즈 개방·이란 고농축 우라늄 폐기 원칙적 합의”

미국과 이란이 호르무즈 해협을 개방하고 이란이 보유한 고농축 우라늄을 폐기하는 데 원칙적으로 합의했다고 미 언론이 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부 고위 관계자를 인용해 보도했다. 다만 이란 측은 아직까지 이에 대한 입장을 밝히지 않고 있다. 뉴욕타임스(NYT)·CNN 등에 따르면, 이 당국자는 아직 합의안에 서명한 것은 아니며 트럼프 대통...

https://www.khan.co.kr/article/202605250658001

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글