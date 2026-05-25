전국 최대 200~300mm 장대비···행안부 “경남 산청 등 현장상황관리관 파견”

25~26일 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예상되면서 행정안전부가 호우 피해를 예방하기 위해 경남 산청 등지에 현장상황관리관을 파견한다.

행안부는 25일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 호우 대응 태세 점검을 위한 관계기관 대책회의를 열었다. 기상청에 따르면 이날 오전 제주도와 남해안에 비가 내리기 시작해 26일 새벽에 전국으로 확대될 전망이다. 남해안과 지리산, 제주도를 중심으로 80~150mm(남해안·지리산 최대 200mm 이상, 제주산지 최대 300mm 이상)의 많은 비가 내리고, 일부지역에서는 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 50mm 안팎의 강한 비가 내릴 것으로 전망된다.

행안부는 지난 20~21일 전라·경상권을 중심으로 많은 비가 내린 데 이어 또다시 전국적인 강수가 예보됨에 따라 경남 산청 등 지난해 산불피해지역을 중심으로 과장급 현장상황관리관을 파견한다. 파견된 현장상황관리관은 지역의 주민대피 지원체계 운영, 위험요인 사전 조치 상황을 집중적으로 살피고, 집중호우가 종료될 때까지 지방정부의 현장 대응을 지원할 계획이다.

행안부는 회의에서 이번 호우에 돌풍과 천둥·번개가 동반되는 만큼 방치된 도로 표지판, 옥외광고물 등 대로변에 설치된 시설물을 집중 점검하고, 위험요인이 확인될 경우 신속히 철거하거나 보수할 것을 당부했다.

또 빗물받이, 우수관로, 배수펌프장 등 배수시설은 토사나 쓰레기로 물 흐름이 막히지 않도록 사전에 정비하고, 과거 침수가 발생했던 지역은 현장 예찰을 강화해달라고 당부했다. 아울러 지하차도 등 침수 취약도로는 위험 징후가 보이면 즉시 통제하고, 반지하주택 등 저지대 주거지역은 차수벽, 물막이판과 같은 침수 방지시설 설치·관리 상태를 사전 점검할 것을 주문했다.

김광용 본부장은 “국민 여러분도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 산사태와 하천변, 지하공간 위험지역 등 위험한 곳에는 접근하지 말아 달라”고 당부했다.