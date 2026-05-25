“넓은 생활권보다 집 앞 생활권”···도보 5분 내 인프라가 거주 의향 결정해

집 근처의 생활·안전 인프라가 좋아 전반적인 생활 만족도가 높아질수록 다른 지역으로 이주하려는 의향이 낮아지는 것으로 나타났다. 특히 생활 편의시설은 단순히 1㎞ 이내에 있는 수준이 아니라, 걸어서 갈 수 있는 400m 이내에 갖춰져 있어야만 이주 의향을 낮추는 효과가 있는 것으로 분석됐다.

25일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘인구이동과 정주여건’ 보고서에는 이 같은 내용이 담겼다. 강지원 연구위원은 지난해 전국 성인을 대상으로 실시한 ‘지역 정주여건 및 인구이동 인식 조사’를 바탕으로 이주 의향에 영향을 미치는 요인을 분석했다. 보고서는 교통·통신 등 기초적인 기반시설, 생필품 구매와 주택 상태 같은 생활 편의 요소 등을 기준으로 정주여건을 네 가지 인프라로 구분하고, 어느 정도 가까운 거리 안에서 인프라가 충족되는지를 살폈다.

분석 결과, 어린이집·유치원·학교(초·중·고)·공원녹지·대중교통 정류장 등 필수 생활 인프라가 모두 도보 5분(약 400m) 이내에 있는 ‘필수 생활권’을 완전히 충족한 비율은 41.8%였다. 동주민센터·도서관·학원 등이 400m~1㎞ 이내에 있는 ‘일상 생활권’ 충족 비율은 19.4%에 그쳤다.

거주지 반경 400m 이내에 생활환경이 잘 갖춰져 있을수록 다른 지역으로 이동하려는 의향은 낮아졌지만, 1㎞ 이내 생활환경은 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 분석됐다. 보고서는 이를 두고 “‘5분 생활권’ 내 근린시설이 잘 갖춰진 환경만이 지역 정주에 긍정적으로 작용한다는 의미”라며 “정주여건에서 중요한 것은 ‘넓은 생활권’이 아니라 ‘아주 가까운 생활권’”이라고 설명했다.

네 가지 인프라 가운데서는 생필품 구매와 주택 환경 등과 관련된 ‘생활 인프라’, 교통사고·범죄·재난으로부터의 안전과 관련된 ‘안전 인프라’가 지역 정주에 핵심적인 요인으로 꼽혔다. 생활·안전 인프라에 대한 만족도가 낮을수록 지역 이주 의향은 크게 높아졌다. 반면 도보 5분 이내에 생활·안전 인프라가 잘 갖춰져 있고, 이웃과 지역사회에 대한 심리적 소속감인 ‘정서 인프라’가 높을수록 이주 의향은 낮아졌다.

대중교통과 공공서비스 수준을 의미하는 ‘기초 인프라’는 지역별 편차가 크지 않았고 전반적으로 높은 수준이었다. 또 일정 수준 이상 확보되면 이주 의향에 미치는 영향도 제한적인 것으로 분석됐다. 보고서는 “단순한 기반 시설 확충만으로는 지역 정주를 유도하는 데 한계가 있음을 시사한다”며 “도로·교통·통신 같은 전통적 기반시설을 토대로, 일상생활의 편의와 안전을 높이는 생활밀착형 인프라 확충으로 정책 범위를 넓혀야 한다”고 제언했다.