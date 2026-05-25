‘사람이 버린 댕댕이’가 ‘사람을 무는 들개’로…서울 도심서 잇단 ‘입질’ 피해

시민 위협 잦아지며 작년 민원만 353건 포획하면 동물학대…방치 땐 소극 행정 ‘들개 딜레마’에 지자체도 난감 근본적 유기·유실 반려견 최소화 필요

최근 서울 도심에 출몰한 들개가 시민을 물거나 위협하는 사건이 잇따라 발생했다. 들개에 관한 민원이 꾸준히 접수되고 있지만 명확한 관리 기준이 없어 지방자치단체가 대응에 어려움을 겪고 있다. 반려견의 유기·유실을 방지하는 등 근본적인 대책이 필요하다는 의견도 나온다.

25일 경향신문 취재를 종합하면, 최근 한달 사이 서울 서대문구 안산에서 중형의 검은 개가 사람을 무는 사건이 최소 4건 발생했다. 지난달 27일 안산 황톳길을 혼자 산책하던 한 시민은 갑자기 나타난 검은 개에 발목을 물렸다. 출동한 소방 당국은 현장 조치 후 인근 병원으로 피해자를 이송했다. 지난 5일에도 또 다른 시민이 달려드는 검은 개에게 다리를 긁혔다.

지난 1일 안산에서 기자와 만난 한 시민은 “강아지와 산책하던 중 검은 들개와 마주친 적 있다”며 “볼 때마다 사납게 짖어 조심하려 한다”고 말했다. 같은 날 은평구에서도 들개 3마리가 무리 지어 다녀 위협적으로 보인다는 신고가 소방에 접수됐다. 서울시에 따르면 올해 들어 지난 4월까지 접수된 들개 관련 민원은 서대문구 27건, 은평구 11건이었다.

서울시에 지난해 일년 동안 접수된 들개 관련 민원은 353건에 달한다. 지난 5년(2021~2025년) 평균 민원 건수(562건)보다는 줄어든 수치지만, 서대문구(81건)·은평구(62건)·관악구(55건) 등 산이 있는 자치구에 민원이 집중된 것으로 집계됐다.

지자체는 들개 포획 작업을 벌이고 있지만, 제도적 틀이 명확하지 않아 적극적으로 대응하기 어렵다고 말한다. 야생동물은 야생생물보호법을, 유기·유실된 반려견은 동물보호법 적용을 받는데 ‘야생화된 유기견’인 들개는 어떤 법을 적용할지부터 애매하다. 현장에선 들개를 야생동물로 간주해 거친 방법으로 대응하면 동물학대 논란에 휘말릴 수 있고, 유기견으로 판단해 인도적 방법을 쓰면 소극 행정으로 비판받을 수 있다는 게 지자체의 입장이다. 서울시 관계자는 “들개를 포획하라는 민원과 산에서 살게 내버려 두라는 민원이 동시에 들어온다”고 했다.

지자체가 포획에 나서도 들개 수를 대폭 줄이는 데 한계가 있다. 야생화된 상태에서 번식하기도 하고, 재개발 등 지역 상황과 맞물려 늘어난 들개가 서식지를 옮겨가며 활동하기도 한다. 서울시도 지난 5년 동안 매년 200여마리씩 포획해왔으나 새로 유입되는 개체가 많은 것으로 파악하고 있다. 도심 속 들개는 대부분 유기·유실된 반려견이 야생화된 경우가 대부분이라고 전문가들은 본다.

이 때문에 근본적으로 유기·유실 반려견을 최소화하기 위한 대책을 마련해야 한다는 지적이 나온다. 안산에 출몰한 검은 개는 ‘흑표’로 보이는데, 흑표도 유기된 반려견이다. 흑표는 지난해 두차례 포획됐다가 소유주에게 반환됐으나 다시 안산에 방치된 것으로 추정된다.

유기 동물 보호와 입양 등을 담당하는 서대문구 내품애센터 박소정 훈련사는 “반려견 유기가 지속한다면 들개 수는 줄어들지 않을 것”이라고 말했다. 이진홍 건국대 스마트동물보건융합전공 교수는 “한국에서 자연 발생한 들개는 거의 없다”며 “동물 등록 강화와 불법 사육장 단속 등 반려동물 유기·유실을 막는 정책이 필요하다”고 말했다.

한편 전문가들은 야생화된 유기견이 사람을 직접 물 만큼 공격적인 경우는 드물다고 설명했다. 박소정 훈련사는 “대부분 들개는 사람을 피한다”라며 “흑표처럼 공격성을 보이는 개체는 5% 정도”라고 말했다. 그는 “낯선 개와 마주치면 눈을 마주치지 말고 천천히 거리를 확보한 뒤 즉시 지자체에 신고해야 한다”고 했다.