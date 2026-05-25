창간 80주년 경향신문

“빈집 철거, 온라인으로 손쉽게 신청하세요”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정부가 방치된 빈집 철거를 온라인으로 손쉽게 신청하는 시스템을 도입한다.

신청 절차가 번거롭다 보니 빈집을 방치하는 경우가 많아 지방 정부 담당자가 먼저 소유자를 일일이 찾아내 철거 의사를 확인하고 안내하는 때도 많았다.

이날부터는 철거를 희망하는 빈집 소유자는 모바일·PC로 '빈집애' 누리집 등에서 간편한 절차만 거쳐 신청할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“빈집 철거, 온라인으로 손쉽게 신청하세요”

입력 2026.05.25 15:38

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 2024년 전북 순창군 풍산면의 한 빈집. 서성일 선임기자

지난 2024년 전북 순창군 풍산면의 한 빈집. 서성일 선임기자

정부가 방치된 빈집 철거를 온라인으로 손쉽게 신청하는 시스템을 도입한다.

국토교통부는 농림축산식품부와 함께 개인 소유의 빈집 철거 비용을 지원하는 ‘빈집철거 지원사업’ 효율성을 높이기 위해 온라인 신청 시스템을 도입한다고 25일 밝혔다.

빈집철거 지원사업은 소유주가 방치된 빈집을 없애고 부지를 일정 기간 주차장이나 텃밭 등 공익 목적에 쓰기로 하면 지방자치단체에서 직접 집을 철거해 주는 사업이다.

지금까지는 빈집 소유자가 소재지 시·군·구에서만 철거를 신청할 수 있었다. 또 지원 대상인지 확인하기 위한 제반 서류를 소유자가 직접 준비해 제출해야 했다.

신청 절차가 번거롭다 보니 빈집을 방치하는 경우가 많아 지방 정부 담당자가 먼저 소유자를 일일이 찾아내 철거 의사를 확인하고 안내하는 때도 많았다.

이날부터는 철거를 희망하는 빈집 소유자는 모바일·PC로 ‘빈집애’ 누리집(www.binzbe.kr) 등에서 간편한 절차만 거쳐 신청할 수 있다.

신청이 접수되면 지방정부 담당자가 빈집의 노후도와 등기부등본 등 관련 서류를 검토해 지원 대상 여부를 확정한다.

국토부 관계자는 “온라인 신청 도입으로 소유자의 자발적 철거 신청이 확대되면 지방정부는 소유주를 설득하는 절차 대신 신청 접수와 사업 추진에 집중할 수 있다”며 “새로 도입된 시스템이 전국의 빈집 정비 속도를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글