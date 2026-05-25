인천 영종 버스차고지 식당서 버스기사 집단 식중독 의심 신고

일부 노선버스 운행 차질 우려 인천시, 26일부터 역학조사 예정

인천 중구 영종도 버스 공영차고지 구내식당에서 밥을 먹은 버스기사들이 집단 식중독 의심 증상을 보인다는 신고가 접수돼 인천시가 조사에 나설 방침이다.

인천시는 지난 21일 중구 운북동 영종권역 버스 공영차고지 내 구내식당에서 밥을 먹은 버스기사들이 식중독이 의심된다는 신고가 중구 보건소에 접수됐다고 25일 밝혔다.

식중독 의심 신고가 접수된 구내식당에서 밥을 먹은 버스기사는 영종에서 운행되는 4개 운수업체 기사 136명이며, 이 중 식증독 의심 증세를 보인 기사는 50여명이다. 증상이 심한 기사 5~6명은 병원에 가서 진료를 받은 것으로 파악됐다.

버스기사들이 설사와 배탈 등 집단 식중독 증세를 보여 일부 노선은 버스 운행에 차질이 예상된다.

인천시는 26일 오전 영종운수의 205번과 206번, 이음 13번, 2201번, 2202번 등 5개 노선이 각각 1대씩 감축 운행될 예정이라고 설명했다.

인천시 관계자는“버스기사들의 집단 식중독 관련 신고 접수된 만큼, 26일부터 역학조사 등을 벌여 정확한 경위를 조사할 방침”이라고 말했다.