세계신기록 쏟아진다더니…약물·슈퍼수트까지 동원해도 초라한 결말

금지약물 복용을 전면 허용해 논란을 부른 ‘인핸스드 게임(Enhanced Games)’ 첫 대회가 기대와 달리 단 하나의 비공식 세계신기록만 남긴 채 막을 내렸다. 주최 측은 “과학으로 인간 한계를 돌파하겠다”고 선언했지만, 실제 결과는 약물 효과에 대한 의문과 스포츠 윤리 논란만 더욱 키웠다는 평가가 나온다.

이번 대회는 25일 미국 라스베이거스에서 열렸다. 육상·수영·역도 등 3개 종목에 선수 42명이 출전했다. 각 종목 우승자에게는 25만달러, 세계기록 경신 시에는 추가로 100만달러를 지급했다. 주최 측은 여러 세계신기록 탄생을 장담했다. 그러나 실제로 기존 기록을 넘어선 선수는 단 한 명뿐이었다.

그리스 수영 선수 크리스티안 골로메에프는 남자 자유형 50ｍ에서 20초81을 기록했다. 지난 3월 캐머런 매커보이가 세운 세계기록 20초88보다 0.07초 빠른 기록이다. 다만 인핸스드 게임은 약물 사용을 허용하기 때문에 공식 세계기록으로는 인정되지 않는다. 골로메에프는 이날 경기에서 2009년 국제수영계에서 금지된 전신 ‘슈퍼수트’까지 착용했다. 그는 우승 뒤 “내년에도 다시 기록을 깨고 싶다”며 100만달러 보너스를 챙겼다. 골로메에프는 2019 광주 세계선수권 자유형 50ｍ 은메달리스트로다.

주최 측 기대와 달리 대부분 종목에서는 세계기록 근처에도 가지 못했다. 영국의 벤 프라우드는 약물을 사용한 상태에서 남자 접영 50ｍ에 출전했지만 22초32에 그쳐 세계기록보다 0.05초 느렸다. 남자 자유형 100ｍ에서도 골로메에프는 46초60으로 중국의 판잔러가 보유한 세계기록 46초40에 미치지 못했다.

역도에서도 상황은 비슷했다. 캐나다의 보디 산타비와 미국의 웨슬리 키츠는 세계기록에 도전했지만 실패했다. 주최 측은 이들에게 규정에 없는 4차 시기까지 허용하며 기록 달성을 지원했지만 결과는 달라지지 않았다.

육상 역시 기대에 크게 못 미쳤다. 남자 100ｍ 우승자인 미국의 프레드 컬리는 9초97을 기록했다. 컬리는 대회 전 “우사인 볼트의 9초58 세계기록이 깨질 것”이라고 장담했지만 실제 기록은 2024 파리 올림픽 기준으로도 메달권에 미치지 못하는 수준이었다. 이날 남자 100ｍ는 신발 끈 문제와 잇따른 부정 출발 논란으로 선수들이 네 차례나 출발선에 다시 서는 혼란 속에 진행됐다. 컬리는 경기 후 “그들은 훈련을 더 열심히 하거나 약을 좀 더 먹어야 할 것 같다”고 비꼬듯 말했다.

흥미로운 점은 약물을 사용하지 않은 선수들이 오히려 우승하는 장면도 나왔다는 점이다. 컬리는 자신은 경기력 향상 약물을 사용하지 않았다고 주장했다. 미국의 헌터 암스트롱 역시 약물을 사용한 경쟁자들을 제치고 남자 배영 50ｍ 정상에 올랐다. 이번 대회는 약물을 허용하면 인간 능력이 폭발적으로 향상될 것이라는 주최 측 논리를 입증하지 못했다는 평가가 나온다. 인핸스드 게임은 거대 자본 투자로도 주목받았다. 피터 틸과 도널드 트럼프 주니어 등이 투자자로 참여했다. 대회는 일반 관중에게 티켓을 판매하지 않은 채 약 2500명 규모 초청 관중 중심으로 진행됐다.

체육계와 의료계 비판은 더욱 거세지고 있다. 국제 스포츠 연맹들은 인핸스드 게임 기록을 공식 인정하지 않겠다고 밝혔다. 의료 전문가들은 아나볼릭 스테로이드와 테스토스테론 장기 사용이 심장·간·신장 질환 등 치명적 부작용을 유발할 수 있다고 경고했다. 논란은 여기서 끝나지 않는다. 인핸스드 게임 운영사 모기업인 ‘Enhanced’는 선수들이 사용하는 일부 약물을 일반 소비자에게 판매하고 있다. 스포츠 이벤트를 사실상 약물 판매 플랫폼으로 활용하는 것 아니냐는 비판도 커지고 있다.