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오늘의 인사-국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2026.05.25 16:23

수정 2026.05.25 16:29

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■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급 전보 △조세심판원 제1상임심판관 이호섭 △조세심판원 제3상임심판관 박태의

■시사IN △편집국장 이오성

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