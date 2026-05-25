강원 원주·횡성서 특정 후보 공보물 누락·벽보 오류 잇따라···선관위 “시정 조치”

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 강원 일부 지역에서 특정 후보의 책자형 공보물이 빠지거나 벽보가 잘못 붙는 일이 잇따라 발생했다.

25일 강원도선거관리위원회와 후보자 선거 캠프 등에 따르면 지난 24일 원주시 명륜 2동과 무실동의 일부 유권자 세대에 발송된 책자형 선거 공보물 중 구자열 더불어민주당 원주시장 후보의 공보물이 빠졌다.

해당 세대에는 원강수 국민의힘 원주시장 후보의 책자형 공보물만 2부씩 중복 발송됐다.

횡성군에서는 선거 벽보 공보물이 잘못 붙었다는 신고가 접수됐다.

지난 22일 횡성군 나 선거구인 청일면 속실리 마을회관 인근에 게시된 후보자 벽보에는 가 선거구 후보(민주당)의 벽보 2건이 나란히 부착됐고 나 선거구 후보(민주당)의 벽보는 빠져 있었다. 선관위는 지난 24일 해당 벽보의 오류를 바로잡아 새로 게시했다.

선관위 관계자는 “잘못된 벽보는 즉시 바로잡아 게시했고, 빠진 책자형 공보물은 다시 발송할 방침”이라며 “빠진 것이 더 있는지 확인하고 있다”고 말했다.

강원도 선관위는 6·3 지방선거 공식 선거운동일부터 유권자 통행이 잦은 장소의 건물이나 외벽 등 1600여 곳에 선거 벽보를 부착하고, 유권자 77만여 가구에 선거 공보물을 발송했다.