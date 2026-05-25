전처 일하던 편의점 찾아가 보복살인·방화한 30대···2심서 무기징역

전처가 일하는 편의점에 찾아가 살인을 저지르고 불까지 지른 30대가 항소심에서 무기징역을 선고받았다. 신고 보복 목적의 강력범죄라는 점에서 재판부는 엄중한 처벌이 불가피하다고 판단했다.

25일 법조계에 따르면 수원고법 형사14부 허양윤 부장판사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인 등), 현존건조물방화치사, 강간, 유사강간 및 미수 혐의로 기소된 A씨에 대한 항소심에서 징역 45년을 선고한 원심을 파기하고 무기징역을 선고했다.

재판부는 “살인행위는 가장 고귀한 절대적 가치인 생명을 빼앗는 범죄로 결과가 매우 중하고 피해 회복도 불가능하다”며 “특히 보복범죄는 사회적 비난 가능성이 커 더 엄정하게 대응할 필요가 있다”고 밝혔다.

다만 검찰이 구형한 사형에 대해서는 “다른 사건과의 형평성 등을 고려하면 피고인의 생명을 박탈할 정도의 특별한 사정이 있다고 단정하기 어렵다”며 “사회로부터 영구히 격리된 상태에서 평생 속죄하도록 하는 것이 타당하다”고 설명했다.

A씨는 지난해 4월 1일 오전 1시11분쯤 경기 시흥시 한 편의점에서 아르바이트 중이던 전처 B씨(30대)를 흉기로 살해한 뒤 미리 준비한 인화성 물질로 편의점에 불을 지른 혐의로 재판에 넘겨졌다.

조사 결과 A씨는 사건 약 일주일 전 협박 혐의로 자신을 경찰에 신고한 전처에게 앙심을 품고 범행한 것으로 드러났다. 그는 경찰 조사에서 “신고를 당해 주변에 창피해졌다”는 취지로 진술했다.