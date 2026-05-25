대구 곳곳서 선거 현수막 훼손 잇따라···경찰 수사

6·3 지방선거를 앞두고 대구 곳곳에서 후보 홍보 현수막이 훼손되거나 무단 철거되는 사례가 잇따라 경찰이 수사에 나섰다.

25일 대구 동부경찰서 등에 따르면 이날 오후 북구 연경동에 게시된 더불어민주당 이종현 대구시의원 후보 현수막 1개가 훼손됐다는 신고가 접수됐다.

앞서 지난 22일 오전에도 이 후보 측은 연경동 한 거리에 설치한 또 다른 현수막이 가로 청소용 쓰레기봉투에 담긴 채 버려진 사실을 확인하고 경찰에 신고했다.

경찰은 현장 감식과 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.

국민의힘 박새롬 수성구의원 후보 측도 지난 24일 수성구 지산동 한 거리에 설치한 선거 현수막이 훼손된 사실을 발견해 경찰과 선거관리위원회에 신고했다.

당시 현수막은 박 후보 얼굴 부위에 구멍이 난 상태였던 것으로 전해졌다.

현행 공직선거법은 정당한 사유 없이 선거 벽보나 현수막을 훼손·철거하거나 설치를 방해할 경우 2년 이하 징역 또는 400만원 이하 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

경찰 관계자는 “선거 공정성을 해치는 현수막 훼손 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄정 대응할 방침”이라고 밝혔다.