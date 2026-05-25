창간 80주년 경향신문

대구 곳곳서 선거 현수막 훼손 잇따라···경찰 수사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거를 앞두고 대구 곳곳에서 후보 홍보 현수막이 훼손되거나 무단 철거되는 사례가 잇따라 경찰이 수사에 나섰다.

25일 대구 동부경찰서 등에 따르면 이날 오후 북구 연경동에 게시된 더불어민주당 이종현 대구시의원 후보 현수막 1개가 훼손됐다는 신고가 접수됐다.

앞서 지난 22일 오전에도 이 후보 측은 연경동 한 거리에 설치한 또 다른 현수막이 가로 청소용 쓰레기봉투에 담긴 채 버려진 사실을 확인하고 경찰에 신고했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구 곳곳서 선거 현수막 훼손 잇따라···경찰 수사

입력 2026.05.25 18:30

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 지난 21일 서울 중구 정동길에 선거벽보가 붙어 있다. 한수빈 기자

제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 지난 21일 서울 중구 정동길에 선거벽보가 붙어 있다. 한수빈 기자

6·3 지방선거를 앞두고 대구 곳곳에서 후보 홍보 현수막이 훼손되거나 무단 철거되는 사례가 잇따라 경찰이 수사에 나섰다.

25일 대구 동부경찰서 등에 따르면 이날 오후 북구 연경동에 게시된 더불어민주당 이종현 대구시의원 후보 현수막 1개가 훼손됐다는 신고가 접수됐다.

앞서 지난 22일 오전에도 이 후보 측은 연경동 한 거리에 설치한 또 다른 현수막이 가로 청소용 쓰레기봉투에 담긴 채 버려진 사실을 확인하고 경찰에 신고했다.

경찰은 현장 감식과 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.

국민의힘 박새롬 수성구의원 후보 측도 지난 24일 수성구 지산동 한 거리에 설치한 선거 현수막이 훼손된 사실을 발견해 경찰과 선거관리위원회에 신고했다.

당시 현수막은 박 후보 얼굴 부위에 구멍이 난 상태였던 것으로 전해졌다.

현행 공직선거법은 정당한 사유 없이 선거 벽보나 현수막을 훼손·철거하거나 설치를 방해할 경우 2년 이하 징역 또는 400만원 이하 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

경찰 관계자는 “선거 공정성을 해치는 현수막 훼손 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄정 대응할 방침”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글