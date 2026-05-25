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올해 최저임금 논의 시작, 플랫폼노동 보호로까지 이어지길

입력 2026.05.25 19:18

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내년도 최저임금을 정하기 위한 최저임금위원회 첫 전원회의가 지난달 21일 정부세종청사에서 열리고 있다. 연합뉴스

내년도 최저임금을 정하기 위한 최저임금위원회 첫 전원회의가 지난달 21일 정부세종청사에서 열리고 있다. 연합뉴스

내년 최저임금 심의를 위한 최저임금위원회 2차 전원회의가 26일 열린다. 1차 회의가 상견례 성격인 데다 민주노총 퇴장으로 파행까지 돼 이번 회의를 통해 사실상 논의를 시작하게 된다. 올해는 중동전쟁으로 고물가가 기본값이 된 만큼 최저임금 인상폭도 커야 한다는 노동계 요구가 높을 것으로 보인다. 배달라이더 등 실적에 따라 임금이 정해지는 도급제 노동자에게 별도 적용할 최저임금이 본격 논의되는 첫 최임위라는 점도 중요하다. 다만 도급제 노동자 최저임금이 정해져도 근로기준법상 노동자로 인정받지 못하면 최저임금제 보호를 받을 수 없는 만큼 최저임금법상 적용 범위 확대 논의도 병행돼야 한다.

최근 3년간 최저임금 인상률은 매년 3%를 밑돌았다. 하지만 최근 고유가·고물가 상황을 감안하면 이전 같은 낮은 인상률로는 자칫 실질소득이 떨어질 우려도 배제할 수 없어 노동계의 대폭 인상 요구는 불가피한 측면이 있다. 반면 경영계는 대내외 여건 악화로 어려움을 겪는 자영업자·중소상공인들에겐 최저임금 동결도 부담으로 작용할 수 있다고 맞서고 있다. 그럼에도 저임금 노동자의 생활 안정이라는 최저임금제 본래 취지를 고려하면 실질소득 상승을 보장하는 수준의 인상은 이뤄질 필요가 있다.

고용노동부가 올해 처음으로 최임위에 ‘도급제 노동자 최저임금을 따로 정할지 여부’도 심의해달라고 요청하면서 이 부분도 핵심 쟁점이 될 것으로 전망된다. 최저임금법 5조 3항은 시간 단위로 최저임금을 정하기 어려운 도급제 노동자의 경우 ‘실적에 따라 최저임금을 정할 수 있다’고 규정하고 있다. 하지만 최임위는 그간 단 한 번도 도급제 노동자 최저임금을 결정하지 않았다. 이 때문에 배달라이더 등 건당 수수료를 받는 이들은 사각지대에 방치돼왔다. 노동 형태 다양화와 함께 도급제 노동자 보호 필요성이 커진 만큼 최임위는 그동안의 직무유기를 끝내야 한다.

도급제 노동자 최저임금 보장은 사문화된 법 조항을 깨워 최저임금을 결정하는 게 1단계이고, 근로기준법상 노동자로 인정받지 못하는 특수고용직·플랫폼 노동자에게도 최저임금을 적용할 수 있도록 제도를 정비하는 2단계까지 나아가야 한다. 도급제 노동자 최저임금이 정해져도 당장 혜택을 받을 수 있는 이들은 법원에서 노동자성이 인정된 극소수에 불과하다. 그런 만큼 최저임금법을 개정해 도급제 노동자 최저임금 적용 대상을 확대 규정할 필요가 있다.

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