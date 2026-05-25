현대건설, 압구정 3구역도 수주…5조5000억원 규모

최대 5000여가구 재건축이 이뤄지는 강남구 압구정3구역 재건축 시공사로 현대건설이 선정됐다.

25일 압구정3구역 재건축정비조합은 이날 오후 강남구 압구정고등학교 대강당에서 총회를 열어 우선협상대상자인 현대건설과 수의계약 체결 안건을 가결했다.

전체 조합원 3988명 중 65.7%인 2621명이 투표에 참여했고, 89.0%(2002명)가 찬성표를 던졌다.

앞서 1·2차 입찰은 현대건설만 응찰하면서 유찰됐다. 시공사 선정에서 단독 응찰로 2회 이상 유찰되면 수의계약으로 전환이 가능해 현대건설이 우선협상대상자로 선정됐다.

압구정3구역 재건축은 기존 현대 1∼7차, 10·13·14차, 대림빌라트 등 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 다시 짓는 대형 정비사업이다. 공사비는 5조5610억원 규모다. 구역 첫 단지는 1976년 준공됐으며, ‘압구정 구현대’로 불리며 강남 부촌의 상징으로 자리매김해 왔다.

이로써 현대건설은 지난해 9월 압구정2구역(신현대 9·11·12차) 재건축 시공사 선정에 이어 압구정 재건축 구역 중 최대 규모인 3구역 시공권까지 확보하게 됐다.

오는 20일로 예정된 5구역 수주전 결과에도 관심이 쏠린다. 압구정 재건축 구역 중 유일한 경쟁 구도인 5구역(한양 1·2차 재건축)에는 현대건설과 DL이앤씨가 입찰한 상태다. 두 건설사는 향후 서울 여의도, 목동, 성수 등 다른 대형 재건축 사업 수주 가능성까지 내다보고 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

압구정 5구역은 오는 30일 조합 총회에서 시공사가 결정된다. 앞서 지난 23일 압구정4구역 시공사로는 삼성물산이 선정됐다.