트럼프 “이란과 ‘대단하고 의미 있는 합의’아니면 합의 안할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) “이란과 ‘대단하고 의미있는 합의’가 아니면 합의하지 않을 것”이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “나는 내가 이란과 맺으려는 합의에 관해 아무것도 모르는 민주당원들, 이름뿐인 공화당원들, 바보들을 비웃는다”며 “그들은 협상조차 되지 않은 사안들에 대해 떠들어대고 있다”고 썼다.
이어 “(그들은) 곧 자리에서 물러날 실패한 톰 틸리스 상원의원, 경선에서 참패한 빌 캐시디 상원의원, 형편없는 토머스 매시 하원의원 같은 무능하고 비효율적인 사람들”이라며 “이런 사람들은 분열과 패배를 조장하는 것 외에는 아무것도 하지 않으니 집에 가서 쉬기나 해야 한다”고 썼다.
트럼프 대통령은 “이란과 합의는 위대하고 의미 있는 합의가 되거나, 그렇지 않으면 아예 합의가 없을 것”이라며 “합의는 오바마 행정부가 협상한 이란핵합의(JCPOA)와는 정확히 반대가 될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “JCPOA는 이란이 핵무기를 획득하는 직접적이고 확실한 길이었다”며 “나는 그런 식의 협상은 하지 않는다”고 덧붙였다.