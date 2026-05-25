트럼프 “이란과 ‘대단하고 의미 있는 합의’아니면 합의 안할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일 "이란과 '대단하고 의미있는 합의'가 아니면 합의하지 않을 것"이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 "이란과 합의는 위대하고 의미 있는 합의가 되거나, 그렇지 않으면 아예 합의가 없을 것"이라며 "합의는 오바마 행정부가 협상한 이란핵합의와는 정확히 반대가 될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "JCPOA는 이란이 핵무기를 획득하는 직접적이고 확실한 길이었다"며 "나는 그런 식의 협상은 하지 않는다"고 덧붙였다.