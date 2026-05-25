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싯다르타가 득도한 땅에서…행복을 묻다

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SBS <법륜로드: 스님과 손님>은 법륜 스님과 함께 방송인 노홍철, 배우 이상윤, 이주빈, 이기택, 혼성그룹 올데이프로젝트의 우찬 등이 인도 여행을 떠나는 예능이다.

<법륜로드: 스님과 손님>은 22일 기준 넷플릭스 '오늘 대한민국 톱 시리즈'에서 예능 부문 1위, 종합 5위에 올랐다.

여행, 수행, 즉문즉설이 결합한 인도 여행기를 통해 출연자들은 "어떻게 살아야 행복할지"를 묻는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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싯다르타가 득도한 땅에서…행복을 묻다

입력 2026.05.25 19:52

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

SBS ‘법륜로드: 스님과 손님’

SBS <법륜로드: 스님과 손님>은 법륜 스님과 함께 방송인 노홍철, 배우 이상윤, 이주빈, 이기택, 혼성그룹 올데이프로젝트의 우찬 등이 인도 여행을 떠나는 예능이다. 청중이 묻고 강연자가 바로 답하는 ‘즉문즉설’이 여행 내내 이어진다.

26일 방송되는 2회는 이들이 인도 보드가야로 향하는 여정을 담는다. 보드가야는 싯다르타가 깨달음을 얻은 땅으로 알려져 있다. 문제는 미리 확보한 기차표가 단 두 장이라는 것.

이주빈만 법륜 스님과 함께 야간 기차에 탑승한다. 이주빈은 10년 무명 시절을 지나 첫 주연을 맡고도 채워지지 않던 마음에 대한 고민을 털어놓는다. 법륜 스님은 경청하며 그와 대화를 나눈다. 기차를 타지 못한 나머지 일행은 버스를 타고 인도를 횡단한다. 여행보다는 고행에 가까운 여정이 펼쳐진다.

<법륜로드: 스님과 손님>은 22일 기준 넷플릭스 ‘오늘 대한민국 톱 시리즈’에서 예능 부문 1위, 종합 5위에 올랐다. 여행, 수행, 즉문즉설이 결합한 인도 여행기를 통해 출연자들은 “어떻게 살아야 행복할지”를 묻는다. 오후 9시 방송.

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