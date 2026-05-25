국힘 박수영, 이 대통령 비하 가짜 ‘스벅 드럼통 텀블러’ 공유

스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트가 5·18 민주화운동 모욕 논란이 인 가운데 25일 박수영 국민의힘 의원이 자신의 페이스북에 스타벅스 텀블러에 극우 누리꾼들이 이재명 대통령을 비하할 때 쓰는 ‘드럼통’을 합성한 가짜 텀블러 사진을 올렸다가 삭제했다. 박 의원은 5·18 광주민주화운동 유공자들을 폄하하는 듯한 글도 공유했다.

이날 <한겨레>에 따르면 박 의원은 지난 23일 ‘전라도 시인 정재학 포스팅’이라며 정씨가 지난 22일 <경기데일리>에 쓴 “정용진을 살립시다”라는 제목의 칼럼을 공유했다. 박 의원은 이 칼럼과 함께 스타벅스의 텀블러 홍보물로 보이는 이미지도 공유했다.

이 홍보물에는 녹색 드럼통 모양 텀블러 이미지와 함께 “스타벅스 매장에서 이 텀블러를 ‘탱크’라고 부르는 이유는 드럼통(기름탱크)을 연상시키는 독특한 디자인 때문”이라는 문구가 적혀 있다. 텀블러 이미지에는 하단에는 ‘SS 드럼 배럴 텀블러’라는 제품명도 적혀있다.

그러나 스타벅스코리아의 공식 홍보물처럼 보이는 이 홍보물은 출처가 불분명한 가짜인 것으로 확인됐다. 스타벅스코리아 관계자는 이날 기자와의 통화에서 “해당 이미지는 당사와 무관하다”고 밝혔다. 박 의원은 현재 페이스북에서 해당 홍보물 이미지를 삭제한 상태다.

드럼통은 지난해 대선 때 일간베스트저장소(일베) 등 일부 극우 온라인 커뮤니티 등에서 이 대통령을 조롱할 때 사용한 표현이다.

박 의원이 가짜 홍보물과 함께 공유한 정씨의 칼럼은 5·18 유공자를 비하하는 내용이다. 이 칼럼에서 정씨는 “5·18은 현재 가짜유공자 문제로 존재의 정당성조차 상실하는 위기에 처했다. 따라서 스타벅스와 정용진을 공격함으로써 무너진 위상을 다시 세우고자 한다”고 주장했다.

정씨는 “한마디로 말해 5·18에 탱크가 동원된 적 있나”라며 “따라서 (스타벅스의) 이런 상업광고에 5·18 문제를 연결한다는 것은 지나친 논리”라고 주장했다. 정씨 주장과 달리 5·18 민주화운동 당시 탱크가 동원됐던 사실은 사진과 영상으로 남아 있다.

박 의원은 이날 경향신문 기자가 SNS에 가짜 스타벅스 홍보물 사진을 올린 것과 관련해 입장을 묻자 “인터뷰하지 않겠다”고 밝혔다.