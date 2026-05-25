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국힘 박수영, 이 대통령 비하 가짜 ‘스벅 드럼통 텀블러’ 공유

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본문 요약

스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트가 5·18 민주화운동 모욕 논란이 인 가운데 25일 박수영 국민의힘 의원이 자신의 페이스북에 스타벅스 텀블러에 극우 누리꾼들이 이재명 대통령을 비하할 때 쓰는 '드럼통'을 합성한 가짜 텀블러 사진을 올렸다가 삭제했다.

박 의원은 이 칼럼과 함께 스타벅스의 텀블러 홍보물로 보이는 이미지도 공유했다.

이 홍보물에는 녹색 드럼통 모양 텀블러 이미지와 함께 "스타벅스 매장에서 이 텀블러를 '탱크'라고 부르는 이유는 드럼통을 연상시키는 독특한 디자인 때문"이라는 문구가 적혀 있다.

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국힘 박수영, 이 대통령 비하 가짜 ‘스벅 드럼통 텀블러’ 공유

입력 2026.05.25 20:21

  • 이예슬 기자

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지난 2월 국회에서 열린 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 제1차 전체회의에서 참석한 박수영 국민의힘 의원. 연합뉴스

지난 2월 국회에서 열린 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 제1차 전체회의에서 참석한 박수영 국민의힘 의원. 연합뉴스

스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트가 5·18 민주화운동 모욕 논란이 인 가운데 25일 박수영 국민의힘 의원이 자신의 페이스북에 스타벅스 텀블러에 극우 누리꾼들이 이재명 대통령을 비하할 때 쓰는 ‘드럼통’을 합성한 가짜 텀블러 사진을 올렸다가 삭제했다. 박 의원은 5·18 광주민주화운동 유공자들을 폄하하는 듯한 글도 공유했다.

이날 <한겨레>에 따르면 박 의원은 지난 23일 ‘전라도 시인 정재학 포스팅’이라며 정씨가 지난 22일 <경기데일리>에 쓴 “정용진을 살립시다”라는 제목의 칼럼을 공유했다. 박 의원은 이 칼럼과 함께 스타벅스의 텀블러 홍보물로 보이는 이미지도 공유했다.

이 홍보물에는 녹색 드럼통 모양 텀블러 이미지와 함께 “스타벅스 매장에서 이 텀블러를 ‘탱크’라고 부르는 이유는 드럼통(기름탱크)을 연상시키는 독특한 디자인 때문”이라는 문구가 적혀 있다. 텀블러 이미지에는 하단에는 ‘SS 드럼 배럴 텀블러’라는 제품명도 적혀있다.

박 의원이 자신의 페이스북에 게시했던 가짜 스타벅스 홍보물. 온라인 커뮤니티 갈무리

박 의원이 자신의 페이스북에 게시했던 가짜 스타벅스 홍보물. 온라인 커뮤니티 갈무리

그러나 스타벅스코리아의 공식 홍보물처럼 보이는 이 홍보물은 출처가 불분명한 가짜인 것으로 확인됐다. 스타벅스코리아 관계자는 이날 기자와의 통화에서 “해당 이미지는 당사와 무관하다”고 밝혔다. 박 의원은 현재 페이스북에서 해당 홍보물 이미지를 삭제한 상태다.

드럼통은 지난해 대선 때 일간베스트저장소(일베) 등 일부 극우 온라인 커뮤니티 등에서 이 대통령을 조롱할 때 사용한 표현이다.

박 의원이 가짜 홍보물과 함께 공유한 정씨의 칼럼은 5·18 유공자를 비하하는 내용이다. 이 칼럼에서 정씨는 “5·18은 현재 가짜유공자 문제로 존재의 정당성조차 상실하는 위기에 처했다. 따라서 스타벅스와 정용진을 공격함으로써 무너진 위상을 다시 세우고자 한다”고 주장했다.

정씨는 “한마디로 말해 5·18에 탱크가 동원된 적 있나”라며 “따라서 (스타벅스의) 이런 상업광고에 5·18 문제를 연결한다는 것은 지나친 논리”라고 주장했다. 정씨 주장과 달리 5·18 민주화운동 당시 탱크가 동원됐던 사실은 사진과 영상으로 남아 있다.

박 의원은 이날 경향신문 기자가 SNS에 가짜 스타벅스 홍보물 사진을 올린 것과 관련해 입장을 묻자 “인터뷰하지 않겠다”고 밝혔다.

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