일본식 편의점 선구자…스즈키 ‘세븐일레븐’ 전 회장 별세

편의점을 일본식으로 재탄생시켜 세계 최대 편의점 체인으로 일군 스즈키 도시후미 세븐&아이홀딩스 명예고문(전 세븐일레븐저팬 회장)이 지난 18일 별세했다. 향년 93세.



25일 요미우리신문 등에 따르면 1932년 일본 나가노현에서 태어난 고인은 출판업계에서 일하다 유통 이토요카도의 임원이 됐다. 미국에서 편의점 ‘세븐일레븐’을 라이선스 계약을 통해 일본으로 들여왔다. 1974년 도쿄 1호점을 낸 뒤 1978년 세븐일레븐저팬의 대표이사가 됐다.



이후 세븐일레븐은 판매정보시스템(POS)을 도입, 공동 배달 시스템과 연동해 바코드를 이용한 택배 서비스를 시작했다. 이는 기존의 전화 전문 배달의 실수나 오배송을 획기적으로 줄였다.



또 편의점에서 전기·가스 요금 수납 대행을 하고 2000년대엔 아예 현금자동입출금기(ATM) 네트워크인 ‘세븐은행’을 만들어 편의점 인출기 시대를 열었다.



그의 세븐일레븐은 원조인 미국은 물론 아시아, 유럽 등으로 진출해 세계 최대 편의점 체인으로 성장했다. 한국에는 1988년 설립된 코리아세븐이 미국 본사와 제휴를 맺고 1989년 첫 점포를 열었다.

