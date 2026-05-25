‘애정’ 담은 덕질, 이게 바로 ‘진심’

출판사 어크로스 에세이 시리즈 ‘오래된 물건’ ‘불교’ ‘농담’ 등 긴 시간 아끼고 탐구한 대상 소개

직업이라 할 수는 없고, 취미라고 하기에도 어색하다. 돈이나 명성이 되는 것도 아니지만, 속수무책으로 끌려 오랜 시간 애정을 다한다. 이런 것들에 ‘적당히’는 통하지 않는다.



출판사 어크로스가 최근 새롭게 선보인 ‘진심’ 시리즈는 “한 사람이 온 마음을 다해 탐구하고 아껴온 대상에 대한 에세이”를 모았다. 시리즈 첫 네 권의 주제는 ‘오래된 물건’ ‘불교’ ‘농담’ ‘하우스콘서트’다.



프리랜서 에디터 박찬용의 <오래된 물건에 진심>은 중고품에 대한 저자의 오랜 애정을 고백하는 책이다.



그는 ‘낡고 버려진 것들’ 앞에서 설레며, 중고품이 가진 ‘고유한 이야기’에 끌린다. 엄마에게 떠밀리듯 받아온 낡은 자개 밥상, 3만원에 사서 20년째 고쳐 신는 영국 구두 이야기를 들려준다.



북칼럼니스트 박사의 <불교에 진심>은 ‘힙불교’의 흐름에 맞는 책이다. 다만 불교에 대한 저자의 애정은 캐릭터화된 부처 이미지가 프린팅된 티셔츠를 입는 것 이상이다. 집착과 물욕이 뒤범벅된 속세에서 부처님 말씀대로 살아보려는 ‘불교 덕후’ 이야기다.



방송작가 곽민지는 필명 ‘비혼세’로도 활동한다. 그의 <농담에 진심>은 소수자를 공격하는 농담에 분노하는 동시, 삶을 위로하는 농담에 환호하는 책이다.



자원봉사 스태프로 시작해 하우스콘서트 대표가 된 강선애의 <하우스콘서트에 진심>은 연주자의 땀방울까지 보이는 작은 단독주택 콘서트 실황과 무대 뒤편을 보여준다. 조성진, 임윤찬, 김선욱, 한재민 등 세계 무대에서 활동하는 유명 연주자의 풋풋한 시작을 엿볼 수 있다.



각 권 148~200쪽이다. 115×188 판형의 문고판으로 휴대하기 좋다. 제철소, 위고, 코난북스 세 출판사가 2017년부터 함께 펴내 80권을 넘기며 지속하고 있는 ‘아무튼’ 시리즈를 연상케 한다.



다만 ‘아무튼’ 시리즈를 제외하고는 한국 출판계에서 이 같은 에세이가 성공한 사례는 드물다. 어크로스는 소설가 이미상의 <블로그에 진심>, 시인 장석주의 <산책에 진심> 등도 준비하고 있다.



강태영 편집자는 “특정한 소재나 주제에 독특한 시각으로 몰입하고, 때로 자기 삶과 연결 짓는 태도에서 얻을 수 있는 단단한 통찰과 경험을 전할 것”이라며 “두세 달에 한 권 출간을 목표로 하고 있다”고 말했다.

