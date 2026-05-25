건설투자 역성장, 끝이 안 보인다

5년 연속 마이너스…전쟁 영향으로 유가 올라 공사비도 7개월째 ↑ KDI, 2월 전망보다 0.4%P 하향…고용 위축·금리 인상 가능성 ‘악재’

최근 몇년간 경제성장률을 끌어내린 건설 부문 투자가 올해도 살아날 기미가 보이지 않고 있다. 올해 초만 해도 건설투자가 2%대 반등이 예상됐지만, 중동전쟁에 공사비가오르고 주택을 중심으로 건설 부진이 지속되고 있기 때문이다. 건설업의 고용도 한파를 이어가는 상황에서 올해 하반기 금리 인상까지 겹치면 건설업이 더욱 얼어붙을 것이라는 우려가 나온다.



한국개발연구원(KDI)은 지난 13일 올해 건설투자 증가율을 2월 수정전망(0.5%)보다 0.4%포인트 낮춘 0.1%로 제시했다.



KDI가 지난해 11월 발표한 전망치(2.2%)와 비교하면 2.1%포인트나 후퇴했다. 오는 28일 수정경제전망을 발표하는 한국은행도 성장률 전망치는 높이되, 건설투자 전망치는 낮출 것으로 예상된다.



건설투자는 한국 경제의 ‘아픈 손가락’으로 꼽힌다. 건설투자는 2021년부터 5년 연속 역성장했고, 2년 연속 마이너스(-) 성장률 기여도를 기록하며 성장률을 끌어내렸다. 지난해엔 건설투자가 9.8% 떨어져 전체 경제성장률을 1.4%포인트 하락시켰다.



건설투자가 올해도 ‘아픈 손가락’이 된 배경엔 지속되는 건설 부진과 공사비 상승이 자리한다. 한국건설산업연구원이 최근 발표한 ‘5월 건설시장 동향’을 보면 현재 건설경기를 반영하는 건설기성은 1년 전보다 2.5% 줄었다. 주거용 건축(-7.2%)과 비주거용 건축(-3.2%)이 크게 감소한 영향이다. 주택시장 위축에 따른 수요와 착공 감소가 반영된 여파다.



이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “건설업은 업황 영향이 몇년간 지속되는데, 2022년 기준금리 급등 이후 나빠진 건설이 4년 만에 회복되긴 어렵다”며 “지금은 공사비나 분양가 모두 좋아질 여건이 없다”고 말했다.



건설공사비지수는 지난해 9월부터 지난 3월까지 7개월 연속 상승하고 있다. 특히 지난달 레미콘의 생산자물가가 전월보다 5.72% 오르는 등 유가 상승의 영향이 건설경기에도 파급되는 양상을 보이고 있다. 주원 현대경제연구원 연구본부장은 “건설자재는 레미콘 등 석유화학과 관련된 것이 많아 전쟁 국면에서 건설자재 비용이 빠르게 올라가게 된다”고 말했다.



건설업 고용은 계속 위축되고 있다. 지난달 기준 건설업은 취업자가 24개월째, 제조업은 22개월째 감소세를 보이고 있다. 지난해 4분기 기준 건설업 일자리는 1년 전보다 8만8000개 줄어 전체 산업 중 감소폭이 가장 컸다.



앞으로도 험난하다. 유가와 환율이 여전히 높은 수준을 이어가고 있는 데다 물가 상승 우려로 금리 인상 가능성도 거론되고 있기 때문이다. 금리 인상이 시작된 2021년부터 건설경기가 둔화된 것을 고려하면 올해도 건설투자의 역성장을 배제하기 어려울 것으로 전망된다.



주 본부장은 “공사비와 관련해선 정부가 공급망을 다변화하는 것이 필요하다”며 “정부 사업이든 서비스업이든 건설업과 제조업의 고용을 흡수할 분야가 있어야 한다”고 말했다.

