미 봉쇄 식량난 쿠바, 중국 원조 쌀 첫 도착

군사적 긴장 고조 속 1만5천톤

미국의 봉쇄로 식량·전력난을 겪고 있는 쿠바 아바나항에 중국이 보낸 쌀 1만5000t이 도착했다. 중국이 쿠바에 지원하기로 약속한 총 6만t 규모의 물자 가운데 첫 번째 물량이다.



미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 24일(현지시간) 엑스를 통해 “이 고귀한 연대의 손길은 전국 각 주와 특별자치구 후벤투드섬 수백만 소비자는 물론 의료·교육 기관에도 공급될 것”이라고 밝혔다. 디아스카넬 대통령은 “우리를 이어주는 진실한 우정과 협력의 유대는 이처럼 중요한 시기에 더 굳건해지고 있다”고 했다.



화신 주쿠바 중국대사도 쿠바 국영 TV에 “이번 식량 원조는 최근 수년간 중국이 쿠바에 제공한 것 중 최대 규모”라고 말했다. 중국은 지난 1월 쌀 6만t과 함께 긴급 지원금 8000만달러(약 1207억원)를 쿠바에 제공하기로 했다고 밝힌 바 있다.



쿠바는 도널드 트럼프 미 행정부의 고강도 압박으로 인해 극심한 경제난에 시달리고 있다. 미국은 1962년부터 쿠바에 대해 시행 중인 포괄적 무역 봉쇄에 더해 지난 1월 석유 금수 조치도 발표했다. 쿠바는 원유의 상당 부분을 베네수엘라에 의존했는데, 이를 차단한 것이다. 쿠바의 하루 원유 소비량은 10만배럴이지만, 자체 생산은 4만배럴에 불과하다. 이 때문에 수도 아바나 등에 하루 20시간 넘는 정전이 이어지고 있다.



미·쿠바 간 긴장도 높아지고 있다. 미국이 쿠바에 대한 군사 개입을 고려하고 있다는 미국 언론 보도가 나온 데 이어 미 항공모함 전단이 쿠바 앞바다에 배치됐다. 쿠바 정부는 국민들에게 공습 상황 대처 요령이 담긴 생존 지침서를 배포했다.



다만 디아스카넬 대통령 축출은 지난 1월 당시 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 압송 작전만큼 간단하지 않을 것이라는 관측이 나온다. 뚜렷한 대체 세력이 없다는 점이 가장 큰 이유로 꼽힌다.



올랜도 페레즈 텍사스대 교수는 로이터통신에 “쿠바의 안보 체계는 잠재적 경쟁 세력이나 대안 세력을 조직적으로 해체해왔다”고 말했다. 쿠바 군부는 베네수엘라군보다 조직 결속력과 이념적 충성도가 강한 것으로 평가되며, 외부 개입에 더 강하게 저항할 가능성이 크다는 것이다.



쿠바는 냉전 시기 구소련과의 협력을 통해 고도화한 감시·정보 역량을 최근 중국과의 협력을 바탕으로 더 발전시켰다는 평가도 나온다.

