중국 17년 만에 최악 탄광 참사…파낼수록 ‘인재’

산시성에서 갱도 폭발 최소 82명 사망…승인 안 받은 채굴 구역 포함 위치추적기 미착용·산소호흡기 불량 많아…사고 초기 은폐 의혹도

최소 82명이 숨진 중국 산시성 탄광 폭발사고 구조 작업이 난항을 겪고 있다. 갱도 일부가 침수된 데다 광부들의 출입 기록이 실제와 다르고 위치추적장치가 작동하지 않은 사실이 밝혀지면서 불법 채굴 의혹도 불거졌다.



25일 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 전날 산시성 창즈시 친위안현 산시퉁저우그룹 소유 류선위 탄광 사고 현장 인근에서 1㎞ 넘게 침수된 터널이 발견됐다. 갱도 내 우물이 파손돼 유입된 것으로 보인다. 터널은 사고 현장과 가까우며, 내부에 폭발로 인한 충격 흔적이 남아 있고, 장비가 심하게 훼손된 상태였다. 탄광 측이 제공한 설계도에는 없던 터널 두 개가 새로 발견됐다. 침수 구간과 새로운 터널에 대한 조사 작업이 필요해 구조대의 현장 접근은 미뤄지고 있다.



중국 당국은 지난 23일 광부 247명 가운데 사망 82명, 실종 2명, 부상 128명이며 나머지 35명은 부상 없이 대피했다고 발표했다. 이번 사고는 104명이 사망한 2009년 헤이룽장성 탄광 폭발사고 이후 중국에서 17년 만에 일어난 최악의 탄광 참사다.



구조 작업은 초반부터 난항을 겪었다. 신경보에 따르면 갱도에 투입된 247명 중 124명만 안면 인식 출입 기록 시스템에 기재돼 있으며 나머지 123명의 위치는 파악되지 않았다. 갱도로 내려간 인원 중 103명은 위치추적장치 착용 규정을 지키지 않았다. 광부들은 이 탄광에는 정부 승인을 받지 않고 불법 채굴하는 구역이 있으며, 여기서 일하는 광부들은 위치추적장치를 착용하지 않는다고 전했다. 불법 채굴 구역은 정부 점검이 있을 때마다 일시적으로 문을 닫는 것으로 알려졌다.



광부들에게 지급된 안전장비도 부실하다는 폭로가 나왔다. 60대 광부인 푸전(가명)은 사고 지점에서 5㎞ 떨어져 작업하다 탈출했다고 현지 매체 화산보 다펑뉴스에 전했다. 그는 갱도 내 열차가 2.6㎞ 지점만 운행해 2㎞는 걸어서 탈출했다고 말했다. 광부들에게 지급된 자가용 산소호흡기는 7~8분 만에 산소가 소진됐으며, 그는 탈출 도중 산소 부족으로 잠시 정신을 잃기도 했다고 했다. 중국 안전규정상 자가용 산소호흡기는 30분 이상 작동해야 한다.



사고 은폐 의혹도 불거졌다. 친위안현 당국은 앞서 23일 오전 지하 갱도에 있던 247명 가운데 201명은 무사히 지상으로 올라왔다면서, 8명이 숨졌고 갱도에 있는 38명에 대한 구조 작업을 진행 중이라고 발표했다.



그러나 시진핑 국가주석이 사고 원인의 철저한 규명과 엄중한 책임 추궁을 지시하면서 사망자 수는 한때 90명으로 발표됐다가 최종 82명으로 집계됐다.



산시성은 중국 석탄 생산의 4분의 1을 담당하는 지역이다. 석탄은 2025년 기준 중국 에너지 소비에서 가장 큰 비중인 51.4%를 차지한다. 지방정부들은 재정난 속에서 저렴하게 에너지를 공급해야 한다는 압력을 받는 데다 노후 탄광들은 경영난에 내몰려 있다. 광부들의 자율적 노조 활동도 허용되지 않아 실태가 외부로 드러나기 어렵다.



이런 구조에서 대규모 탄광 사고가 발생해왔다. 2021년 신장웨이우얼자치구 탄광 사고로 21명이 사망했으며, 2023년 네이멍구 노천 탄광 붕괴사고로 53명이 숨졌다.



이재명 대통령과 김정은 북한 국무위원장, 다카이치 사나에 일본 총리, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 주변국 정상들은 중국에 탄광 사고 위로의 뜻을 보냈다.

