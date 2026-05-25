종합특검, 이상민 ‘윤 관저 이전’ 공사비 행안부 예산 불법전용에 관여한 혐의 입건

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관을 입건한 것으로 확인됐다.

이 전 장관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원 상당을 불법 전용하는 데 관여한 혐의를 받는다.

특검팀은 이 전 장관이 대통령실의 압력을 받고, 예산 전용에 반발하는 실무자들에 대해 승진 배제 등 인사상 불이익을 가한 것으로 보고 있다.