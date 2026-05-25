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종합특검, 이상민 ‘윤 관저 이전’ 공사비 행안부 예산 불법전용에 관여한 혐의 입건

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본문 요약

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관을 입건한 것으로 확인됐다.

이 전 장관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원 상당을 불법 전용하는 데 관여한 혐의를 받는다.

특검팀은 이 전 장관이 대통령실의 압력을 받고, 예산 전용에 반발하는 실무자들에 대해 승진 배제 등 인사상 불이익을 가한 것으로 보고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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종합특검, 이상민 ‘윤 관저 이전’ 공사비 행안부 예산 불법전용에 관여한 혐의 입건

입력 2026.05.25 20:55

수정 2026.05.25 21:04

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예산 전용 반발한 실무자들 승진 배제 의혹도

이상민 전 행정안전부 장관이 12일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고공판에 출석해 선고를 듣고 있다. 서울고법 내란전담재판부인 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 내란 중요임무 종사, 위증 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 장관에게 징역 9년을 선고했다. 서울고법 제공

이상민 전 행정안전부 장관이 12일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고공판에 출석해 선고를 듣고 있다. 서울고법 내란전담재판부인 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 내란 중요임무 종사, 위증 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 장관에게 징역 9년을 선고했다. 서울고법 제공

3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관을 입건한 것으로 확인됐다.

25일 경향신문 취재를 종합하면 종합특검은 이 전 장관을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자로 최근 입건했다. 이 전 장관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원 상당을 불법 전용하는 데 관여한 혐의를 받는다. 특검팀은 이 전 장관이 대통령실의 압력을 받고, 예산 전용에 반발하는 실무자들에 대해 승진 배제 등 인사상 불이익을 가한 것으로 보고 있다.

앞서 특검은 지난 22일 김대기 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 구속하고 의혹의 윗선을 규명하는 데 수사력을 집중하고 있다. 조만간 이 전 장관을 불러 당시 의사결정 과정에 윤석열 전 대통령 부부가 개입했는지 등을 추궁할 방침이다.

이 전 장관은 지난 12일 12·3 내란 당시 경향신문 등 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 2심에서 징역 9년을 선고받고 서울구치소에 수용돼있다.

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