종합특검, 이상민 ‘윤 관저 이전’ 공사비 행안부 예산 불법전용에 관여한 혐의 입건

예산 전용 반발한 실무자들 승진 배제 의혹도
3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관을 입건한 것으로 확인됐다.
25일 경향신문 취재를 종합하면 종합특검은 이 전 장관을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자로 최근 입건했다. 이 전 장관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원 상당을 불법 전용하는 데 관여한 혐의를 받는다. 특검팀은 이 전 장관이 대통령실의 압력을 받고, 예산 전용에 반발하는 실무자들에 대해 승진 배제 등 인사상 불이익을 가한 것으로 보고 있다.
앞서 특검은 지난 22일 김대기 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 구속하고 의혹의 윗선을 규명하는 데 수사력을 집중하고 있다. 조만간 이 전 장관을 불러 당시 의사결정 과정에 윤석열 전 대통령 부부가 개입했는지 등을 추궁할 방침이다.
이 전 장관은 지난 12일 12·3 내란 당시 경향신문 등 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 2심에서 징역 9년을 선고받고 서울구치소에 수용돼있다.