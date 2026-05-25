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‘스쿨존’ 신호등 없는 교차로 ‘일시정지’

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본문 요약

신호등이 없는 어린이 보호구역 교차로에 '일시정지' 표지판이 설치된다.

정부는 이런 사고를 막기 위해 신호등이나 횡단보도가 없는 교차로에 '일시정지' 표지판을 모두 설치하기로 했다.

신호등이 있는 곳은 우회전 차량으로 인한 사고를 막기 위해 우회전 신호등과 대각선 횡단보도를 늘린다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘스쿨존’ 신호등 없는 교차로 ‘일시정지’

입력 2026.05.25 21:06

수정 2026.05.25 21:08

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  • 안광호 기자

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행안부, 사고 예방 표지판 설치…‘통학차량 승하차 전용 구역’도 검토

신호등이 없는 어린이 보호구역(스쿨존) 교차로에 ‘일시정지’ 표지판이 설치된다. 초등학교 주변에는 ‘통학차량 승하차 전용 구역’이 만들어진다.

행정안전부는 25일 어린이들의 안전한 통학을 위해 관계기관과 함께 ‘스쿨존 내 교통사고 예방 대책’을 발표했다.

행안부에 따르면 지난해 스쿨존에서 발생한 교통사고 총 927건 중 57%(528건)가 교차로 사고였다. 교차로 사고 중 236건이 횡단보도를 건너다 발생했다.

정부는 이런 사고를 막기 위해 신호등이나 횡단보도가 없는 교차로에 ‘일시정지’ 표지판을 모두 설치하기로 했다. 신호등이 있는 곳은 우회전 차량으로 인한 사고를 막기 위해 우회전 신호등과 대각선 횡단보도를 늘린다. 사고가 자주 발생하는 곳은 전수조사 결과를 바탕으로 도로구조를 개선하는 등 대책을 마련한다.

정부는 또 통학차량 안전을 위해 초등학교 주변에 승하차 전용 구역 설치도 검토하기로 했다. 차량 탑승 중 안전띠 착용과 영유아 카시트 사용을 일상화하도록 홍보와 단속도 병행한다. 스쿨존 내 교통법규 위반에 대한 현장 단속을 강화하고, 안전신문고를 활용한 교통법규 위반 신고를 활성화하기 위해 시민단체가 참여하는 집중신고제도 운영한다.

학교 주변 보행환경 개선을 위해 보도와 방호 울타리 등 교통 안전시설을 늘려 차량과 보행자를 분리하고, 단속용 폐쇄회로(CC)TV도 추가로 설치한다. 이를 위해 재난안전특별교부세 146억원을 투입, 보도(44곳)와 교통안전시설(104곳)을 확충한다. 윤호중 행안부 장관은 “어린이 안전을 지키는 일은 우리 사회가 다 함께 나서서 책임져야 할 최우선 과제”라며 “우리 사회의 미래인 어린이가 안심하고 학교에 다닐 수 있도록 스쿨존 교통법규 준수에 적극적으로 동참해주시기 바란다”고 말했다.

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