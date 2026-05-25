대구 간 장동혁, 여권 ‘스타벅스 대응’ 비판 “이재명의 공포 정치에 TK 맡길 수 있겠나”

수성못 거리 유세…구미 방문도 추경호, 김부겸과 초접전 양상에 대여 공세 강화해 보수 결집 유도

장동혁 국민의힘 대표가 25일 대구·경북을 찾아 “더불어민주당 후보로는 대구와 경북의 미래는 없을 것”이라며 대여 공세를 했다. 장 대표가 공식 선거운동 시작 이후 대구·경북에 온 것은 처음이다. 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 김부겸 민주당 대구시장 후보가 초접전을 벌이자 보수세 결집에 나선 것으로 풀이된다.



장 대표는 이날 국민의힘 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전 선포식을 찾았다. 지난 12일 경북도당 선대위 발대식 및 선거대책회의에 참석한 이후 13일 만에 다시 대구·경북 지역을 방문한 것이다. 김민수·김재원 최고위원, 추경호 후보, 이철우 경북지사 후보 등이 총출동했다.



장 대표는 연설에서 “이재명과 민주당은 입만 열면 통합과 지역경제, 균형발전을 이야기하지만 실제로는 지역 갈라치기에 몰두하고 있다. 늘 국민께 되로 주고 말로 뺏어가는 정책들만 하고 있다”며 “대구·경북의 새로운 도약을 위해선 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 꼭 필요하다”고 했다. 장 대표는 5·18 마케팅 논란이 불거진 스타벅스에 대한 이재명 대통령과 여당 대응을 비판하며 “이재명은 국민을 갈라쳐서 한쪽 국민을 겁박하고 집단 괴롭힘을 하면서 공포 정치를 하고 있다”고 주장했다.



장 대표는 “이런 정권, 이런 정당의 후보가 대구와 경북을 맡으면 대구시민들의 삶과 경북도민들의 삶이 어떻게 되겠나”라며 “추 후보와 이 후보를 꼭 당선시켜야 대구와 경북의 새로운 발전은 물론 우리의 소소한 일상, 작은 행복들이 지켜질 것”이라고 말했다.



주호영 의원은 “경선 과정에서 장 대표를 세게 비판했더니 오늘 저를 부르지도 않았는데, 큰 선거 앞두고 당원과 국민들 걱정 안 하시게 하는 게 필요해서 왔다”며 “점심에 장 대표를 만났다”고 말했다. 그는 “보수 핵심 지역인 대구·경북에서조차 압승하지 못하면 우리나라는 일당독재 국가가 될 게 뻔하다. 대구·경북 시도민들이 막아줄 거라 확신한다”고 했다.



추 후보는 “입만 열면 균형발전을 외치던 민주당은 대구·경북의 생존이 달린 행정통합특별법 처리를 방해하며 발목을 잡았다”며 “민주당을 표로 심판해야 한다”고 했다. 그는 “대구에 추경호가 안 되면 경북이 곧바로 무너진다”며 “대구·경북에서 나라를 지킨다는 마음으로 대구가 압도적으로 이기도록 해달라”고 말했다.



장 대표는 경북 구미 새마을중앙시장으로 이동해 유세도 했다. 장 대표는 유세차량에 올라 “구미, 경북에서 이기는 게 목적이 아니다”라며 “이재명 지방선거 끝나면 재판받게 하고 감옥에 보내야 하지 않겠나”라고 말했다. 그는 “젊은이여 일어나자”며 “6월3일 스타벅스 커피 손에 들고 이재명, 민주당 심판하러 가자”고 외쳤다.

