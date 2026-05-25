트럼프 “이란과 ‘대단하고 의미 있는 합의’ 아니면 안 해”

핵 문제 미룬 종전안에 반발하는 공화당 강경파 의식…합의 오리무중

도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과 ‘대단하고 의미 있는 합의’가 아니면 합의하지 않을 것”이라고 했다. 곧 합의가 도출될 것이라고 했던 트럼프 대통령의 태도가 바뀐 것은 핵 문제 논의를 뒤로 미룬 채 합의가 이뤄질 경우 이란에 승리를 안겨주는 꼴이라는 공화당 강경파의 반발 때문으로 보인다. | 관련기사 6·14면



트럼프 대통령은 25일(현지시간) 소셜미디어에 “나는 내가 이란과 맺으려는 합의에 관해 아무것도 모르는 민주당원들, 이름뿐인 공화당원들, 바보들을 비웃는다. 그들은 협상조차 되지 않은 사안들에 대해 떠들어대고 있다”며 이같이 썼다.



트럼프 대통령은 “이란과의 합의는 위대하고 의미 있는 합의가 되거나, 그렇지 않으면 아예 합의가 없을 것”이라며 “합의는 오바마 행정부가 협상한 이란핵합의(JCPOA)와는 정확히 반대가 될 것”이라고 했다.



그러면서 “JCPOA는 이란이 핵무기를 획득하는 직접적이고 확실한 길이었다”며 “나는 그런 식의 협상은 하지 않는다”고 했다.



앞서 그는 전날 “협상 대표자들에게 서둘러 합의를 타결하지 말라고 지시했다”며 “합의를 도출한 후 검증하고 서명할 때까지 대이란 해상 봉쇄는 유지될 것”이라고 했다.



에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “(미국과) 대화 의제의 상당 부분에서 합의에 도달했다는 건 사실”이라고 확인했다.



60일 후속 협상서 ‘이란 우라늄 포기’ 장담 못해



미국은 그동안 협상의 전제 조건으로 최소 20년간 우라늄 농축을 전면 중단할 것을 이란에 요구해왔으나, 이번 종전 양해각서(MOU)에서는 핵 프로그램 내용을 제외했다. 일단 해협부터 개방하기 위해 민감한 문제는 모두 MOU 체결 이후 60일간 논의하기로 미뤄둔 것이다.



인도를 방문 중인 마코 루비오 국무장관도 “72시간 만에 냅킨 뒷면에 끄적이는 식으로 핵 문제를 해결할 수는 없다”며 “호르무즈 해협은 즉시 재개방돼야 한다. 그러고 나서 우리는 고농축 우라늄에 대해, 핵무기를 보유하지 않겠다는 그들의 약속에 대해 아주 진지한 협상에 들어갈 것”이라고 말했다. NYT는 “두 달 전만 해도 ‘무조건 항복’ 외에 이란과의 협상은 없다고 공언했던 것과 확연히 달라진 어조”라고 했다.



그러나 이렇게 MOU가 체결될 경우 트럼프 대통령은 ‘전쟁을 왜 일으킨 것이냐’는 질문에 직면할 것으로 보인다. 호르무즈 해협이 개방된다고 해도 이는 전쟁 이전으로 돌아간 것일 뿐이다. 그마저도 이란은 종전 후 해협 통제권은 자신들에게 있다고 주장하고 있다. 공화당 강경파는 이란의 우라늄 농축 권리를 전면 박탈하지 못할 거면 “오바마 때와 달라지는 게 뭐냐”고 비판했다.



트럼프 대통령은 이를 의식한 듯 소셜미디어에 “나는 이전 (정권의) 지도자들과 달리 나쁜 합의를 하지 않는다”며 “우리의 합의는 정반대다. 아직 협상조차 완전히 마무리되지 않았는데, 아무것도 알지 못하면서 비판만 하는 패배자들의 말에 귀 기울이지 말라”고 했다.



MOU가 체결된 뒤 60일간 협상에서 트럼프 대통령이 원하는 것을 얻을 수 있을지는 미지수다. 호르무즈 해협 봉쇄의 파괴력을 맛본 이란은 이를 지렛대 삼아 미국의 요구보다 훨씬 더 짧은 우라늄 농축 중단 기간을 요구할 것으로 보인다. 고농축 우라늄도 이란 내에서 희석하는 방안을 주장할 것으로 예상된다. 미국은 이란 자산 동결 해제 및 제재 완화는 이란이 핵 합의를 이행할 경우에만 가능하다고 했는데, 이는 이란 강경파의 반발을 살 수 있다.



결과적으로 남는 것은 갈등을 60일간 유예한 것일 뿐이어서 후속 협상이 실패할 경우 언제든 다시 긴장이 고조될 수 있다.

