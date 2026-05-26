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국내 대기업 이·퇴직률 감소…삼성전자는 10%대

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본문 요약

국내 주요 대기업의 이·퇴직률이 감소했다는 조사 결과가 나왔다.

업종별로는 비교적 안정적인 사업 구조를 갖춘 기업 간 거래와 전통 산업의 이·퇴직률이 낮았다.

2024년 이·퇴직률이 낮은 업종은 상사와 통신, 철강이었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국내 대기업 이·퇴직률 감소…삼성전자는 10%대

입력 2026.05.26 07:34

수정 2026.05.26 07:38

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  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

기업분석연구소 리더스인덱스 자료

2022년 9.2%→2024년 7.8% 하락

상사·통신 등 B2B·전통 산업 이직률↓

삼성전자는 2년 전보다 낮아진 10.1%

서울 서대문구 이화여자대학교에서 지난 3월 열린 ‘2026년 상반기 채용박람회 이화 잡페어’를 찾은 학생들이 취업 상담을 받고 있다. 한수빈 기자

서울 서대문구 이화여자대학교에서 지난 3월 열린 ‘2026년 상반기 채용박람회 이화 잡페어’를 찾은 학생들이 취업 상담을 받고 있다. 한수빈 기자

국내 주요 대기업의 이·퇴직률이 감소했다는 조사 결과가 나왔다.

26일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 주요 대기업의 평균 이·퇴직률은 2022년 9.2%에서 2023년 7.8%로 내려갔다. 2024년엔 7.7%로 더 떨어졌다.

업종별로는 비교적 안정적인 사업 구조를 갖춘 기업 간 거래(B2B)와 전통 산업의 이·퇴직률이 낮았다. 2024년 이·퇴직률이 낮은 업종은 상사(4.3%)와 통신(4.8%), 철강(5.2%)이었다. 조선·기계·설비(5.4%)와 보험(5.5%), 에너지(5.5%) 업종도 낮은 이·퇴직률을 나타냈다.

코로나19 팬데믹 직격탄을 맞았던 업종은 큰 폭의 퇴직률 하락 추세를 보였다. 생활용품 업종은 2022년 18.0%에서 2024년 11.2%로 6.7%포인트 감소했다. 유통 업종은 12.4%에서 9.2%로, 서비스 업종은 11.5%에서 9.2%로 하락했다.

회사별로는 두산에너빌리티가 2024년 1.2%로 이·퇴직률이 가장 낮았다. 삼성생명(1.3%), 에쓰오일(2.4%), 삼성전기(2.4%), 삼성SDI(2.5%)도 낮은 이탈률을 보였다.

삼성전자의 이·퇴직률은 글로벌 기준으로 2022년 12.9%에서 2024년 10.1%로 감소했지만 여전히 10%대를 유지했다.

이번 조사는 국내 매출 순위 상위 500대 기업 가운데 2022년부터 2024년까지 지속가능경영보고서를 제출하고, 비교가 가능한 이직·퇴직률을 공시한 108개 업체를 대상으로 진행됐다.

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