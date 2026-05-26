국내 대기업 이·퇴직률 감소…삼성전자는 10%대

기업분석연구소 리더스인덱스 자료 2022년 9.2%→2024년 7.8% 하락 상사·통신 등 B2B·전통 산업 이직률↓ 삼성전자는 2년 전보다 낮아진 10.1%

국내 주요 대기업의 이·퇴직률이 감소했다는 조사 결과가 나왔다.

26일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 주요 대기업의 평균 이·퇴직률은 2022년 9.2%에서 2023년 7.8%로 내려갔다. 2024년엔 7.7%로 더 떨어졌다.

업종별로는 비교적 안정적인 사업 구조를 갖춘 기업 간 거래(B2B)와 전통 산업의 이·퇴직률이 낮았다. 2024년 이·퇴직률이 낮은 업종은 상사(4.3%)와 통신(4.8%), 철강(5.2%)이었다. 조선·기계·설비(5.4%)와 보험(5.5%), 에너지(5.5%) 업종도 낮은 이·퇴직률을 나타냈다.

코로나19 팬데믹 직격탄을 맞았던 업종은 큰 폭의 퇴직률 하락 추세를 보였다. 생활용품 업종은 2022년 18.0%에서 2024년 11.2%로 6.7%포인트 감소했다. 유통 업종은 12.4%에서 9.2%로, 서비스 업종은 11.5%에서 9.2%로 하락했다.

회사별로는 두산에너빌리티가 2024년 1.2%로 이·퇴직률이 가장 낮았다. 삼성생명(1.3%), 에쓰오일(2.4%), 삼성전기(2.4%), 삼성SDI(2.5%)도 낮은 이탈률을 보였다.

삼성전자의 이·퇴직률은 글로벌 기준으로 2022년 12.9%에서 2024년 10.1%로 감소했지만 여전히 10%대를 유지했다.

이번 조사는 국내 매출 순위 상위 500대 기업 가운데 2022년부터 2024년까지 지속가능경영보고서를 제출하고, 비교가 가능한 이직·퇴직률을 공시한 108개 업체를 대상으로 진행됐다.