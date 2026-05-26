멕시코 “이란 국가대표팀 수용하기로···미국은 원치 않아”

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 2026년 북중미 월드컵 기간 이란 축구 국가대표팀의 멕시코 내 베이스캠프 운영을 수용한다고 밝혔다.

AFP통신 등에 따르면, 셰인바움 대통령은 25일(현지시간) 정례 기자회견에서 “우리는 그들에게 멕시코에 머무를 기회를 제공하는 것을 거부할 이유가 없다”며 이같이 밝혔다.

셰인바움 대통령은 국제축구연맹(FIFA)이 멕시코 측에 이란 대표팀의 수용을 요청해왔으며, 미국이 이란 대표팀의 자국 내 체류를 원하지 않았다고도 말했다.

앞서 지난 23일 이란축구협회는 FIFA가 미국 대신 멕시코에 베이스캠프를 설치하게 해달라는 요청을 승인했다고 밝힌 바 있다. 이란은 당초 예정지였던 미국 애리조나주 투손 대신 국경 지역인 멕시코 티후아나를 선택했다.

이는 미국과 이란이 전쟁을 벌이고 있는 가운데 대회가 치러지는 만큼 선수단의 신변 안전과 비자 문제 등 불확실성을 해소하기 위함이다.

이란은 이번 월드컵 조별리그 세 경기를 모두 미국(로스앤젤레스·시애틀)에서 치른다.