김민전, 10대 ‘오빠’ 발언 논란에 “누구처럼 오빠라고 불러보라고 강요한 적 없어”

부산 북갑 보궐선거 도보 유세에서 10대 초반 여학생들에게 “여기 잘생긴 오빠가 많다”고 말해 논란이 된 김민전 국민의힘 의원이 “누구처럼 오빠라고 불러보라고 강요한 적이 없었다”며 “편하게 지나가라는 뜻으로 건넨 말이었다”고 밝혔다.

김 의원은 지난 25일 밤 페이스북에 “오늘도 내 친구 박민식 후보를 응원하러 부산 북구갑에 다녀왔다. 한 가지만 짚고 가겠다. 동갑내기 동창을 ‘오빠’라고 부를 사람이 어디 있겠나”라며 이같이 적었다.

김 의원은 “유세 현장에서 20대로 보이는 유튜버 및 청년들 사이에 끼어 여학생들이 지나가지 못하고 있길래 무서워말고 편하게 지나가라는 뜻으로 건넨 말이었다”며 “선거 시즌만 되면 어떤 언론은 누군가에겐 한없이 관대하고 누군가에겐 유독 엄격하다”고 밝혔다.

앞서 김 의원은 같은날 박민식 국민의힘 부산 북갑 후보 지원 차 북구 만덕동 일대를 도는 도보 유세에 나섰다가 10대 초반으로 보이는 여학생들과 마주쳤다. 유튜브 중계를 보면 김 의원은 여학생들이 좁은 길에서 지나가길 주저하자 손을 흔들며 “안녕하세요, 여기 잘생긴 오빠들 많아요”라고 말했다. 여학생들은 카메라를 들고 있던 한 남성의 “지나가, 괜찮아”라는 말을 듣고 현장을 빠져나갔다. 해당 영상이 알려지면서 김 의원이 10대 여학생에게 한 오빠 발언이 적절했는지 논란이 일고 있다.

김 의원은 논란이 불거진 직후 올린 페이스북 글에서 “박민식 후보에게 오빠라고 칭한 것처럼 쓰고 있는데 기필코 그런 적이 없다”며 “이 오보에 대해서는 언론중재위에 가겠다”고 밝혔다.