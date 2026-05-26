일본 요미우리자이언츠 아베 감독, 딸 폭행 혐의로 경찰 체포

일본 프로야구 최고 인기 구단인 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독(47)이 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다 풀려났다.

일본 NHK방송은 26일 아베 감독이 전날 오후 도쿄 시부야의 자택에서 함께 살고 있는 18세 첫째 딸을 밀어 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의로 체포됐다고 보도했다.

방송은 아베 감독이 장녀와 15세인 둘째 딸의 싸움을 말리는 과정에서 폭행이 발생했으며 아동 상담소의 신고로 출동한 경찰에게 현행범으로 붙잡혔다고 전했다.

아베 감독은 26일 자정을 넘겨 석방됐으며 조사 과정에서 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

요미우리 구단은 즉각 사과에 나섰다. 구니마쓰 도루 요미우리 구단 대표는 성명을 통해 “폭력은 결코 용납될 수 없는 일이며 이 일을 매우 심각하게 받아들이고 있다”며 “교류전 개막을 앞두고 중대한 불상사를 일으킨 데 대해 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 사과드린다”고 밝혔다. 아베 감독의 거취 문제를 포함해 징계를 검토하겠다고도 덧붙였다.

NHK는 “현직 프로야구 감독이 체포된 것은 일본 프로야구 역사에서도 매우 이례적인 사건”이라고 전했다.

요미우리 구단은 이날 오후 홈구장인 도쿄돔에서 소프트뱅크호크스와 교류전 첫 경기를 치른다. 하시가미 히데키 코치가 감독 대행을 맡아 팀을 이끌 예정이다.

요미우리 자이언츠에서 19년간 포수로 활동한 ‘전설의 선수’인 아베 감독은 국내에서는 이승엽 전 두산 베어스 감독과 절친한 것으로 잘 알려져 있다. 올해 들어서는 이 전 감독을 요미우리 자이언츠의 1군 타격 코치로 발탁했다.