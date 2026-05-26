창간 80주년 경향신문

일본 요미우리자이언츠 아베 감독, 딸 폭행 혐의로 경찰 체포

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

일본 프로야구 최고 인기 구단인 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독이 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다 풀려났다.

일본 NHK방송은 26일 아베 감독이 전날 오후 도쿄 시부야의 자택에서 함께 살고 있는 18세 첫째 딸을 밀어 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의로 체포됐다고 보도했다.

방송은 아베 감독이 장녀와 15세인 둘째 딸의 싸움을 말리는 과정에서 폭행이 발생했으며 아동 상담소의 신고로 출동한 경찰에게 현행범으로 붙잡혔다고 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

일본 요미우리자이언츠 아베 감독, 딸 폭행 혐의로 경찰 체포

입력 2026.05.26 08:14

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

NHK방송 갈무리

NHK방송 갈무리

일본 프로야구 최고 인기 구단인 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독(47)이 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다 풀려났다.

일본 NHK방송은 26일 아베 감독이 전날 오후 도쿄 시부야의 자택에서 함께 살고 있는 18세 첫째 딸을 밀어 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의로 체포됐다고 보도했다.

방송은 아베 감독이 장녀와 15세인 둘째 딸의 싸움을 말리는 과정에서 폭행이 발생했으며 아동 상담소의 신고로 출동한 경찰에게 현행범으로 붙잡혔다고 전했다.

아베 감독은 26일 자정을 넘겨 석방됐으며 조사 과정에서 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

요미우리 구단은 즉각 사과에 나섰다. 구니마쓰 도루 요미우리 구단 대표는 성명을 통해 “폭력은 결코 용납될 수 없는 일이며 이 일을 매우 심각하게 받아들이고 있다”며 “교류전 개막을 앞두고 중대한 불상사를 일으킨 데 대해 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 사과드린다”고 밝혔다. 아베 감독의 거취 문제를 포함해 징계를 검토하겠다고도 덧붙였다.

NHK는 “현직 프로야구 감독이 체포된 것은 일본 프로야구 역사에서도 매우 이례적인 사건”이라고 전했다.

요미우리 구단은 이날 오후 홈구장인 도쿄돔에서 소프트뱅크호크스와 교류전 첫 경기를 치른다. 하시가미 히데키 코치가 감독 대행을 맡아 팀을 이끌 예정이다.

요미우리 자이언츠에서 19년간 포수로 활동한 ‘전설의 선수’인 아베 감독은 국내에서는 이승엽 전 두산 베어스 감독과 절친한 것으로 잘 알려져 있다. 올해 들어서는 이 전 감독을 요미우리 자이언츠의 1군 타격 코치로 발탁했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글