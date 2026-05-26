대구 공사장서 고소작업대 넘어져···3명 부상

25일 오전 10시36분쯤 대구 남구 한 신축 공사장에서 고소작업대가 넘어지는 사고가 발생했다.
이 사고로 고소작업대에 타고 있던 40~50대 노동자 2명이 수ｍ 아래 바닥으로 떨어져 허리와 발목 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 또 현장에 있던 다른 50대 노동자 1명도 대피 과정에서 경상을 입은 것으로 전해졌다.
부상자들은 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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입력 2026.05.26 08:39
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25일 오전 10시36분쯤 대구 남구 한 신축 공사장에서 고소작업대가 넘어지는 사고가 발생했다.
이 사고로 고소작업대에 타고 있던 40~50대 노동자 2명이 수ｍ 아래 바닥으로 떨어져 허리와 발목 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 또 현장에 있던 다른 50대 노동자 1명도 대피 과정에서 경상을 입은 것으로 전해졌다.
부상자들은 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
박경은 기자의 클래식 샛길반주일까, 동반자일까…같은 소나타, 다른 간판의 비밀
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