대구 공사장서 고소작업대 넘어져···3명 부상

25일 오전 10시36분쯤 대구 남구 한 신축 공사장에서 고소작업대가 넘어지는 사고가 발생했다.

이 사고로 고소작업대에 타고 있던 40~50대 노동자 2명이 수ｍ 아래 바닥으로 떨어져 허리와 발목 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 또 현장에 있던 다른 50대 노동자 1명도 대피 과정에서 경상을 입은 것으로 전해졌다.

부상자들은 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.