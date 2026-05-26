호르무즈 개방 기대에 국제 유가 급락···WTI 90달러선 마감

미국과 이란의 종전 협상을 둘러싼 기대감이 커지면서 국제 유가가 급락했다.

25일(현지시간) 영국 런던 ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 7.15% 내린 배럴당 96.14달러에 거래를 마쳤다. 지난 6일 이후 일일 최대 하락 폭이다.

뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 6.51% 하락한 90.31달러에 마감했다. 다만 미국 메모리얼데이 연휴로 거래량은 평소보다 적었다.

이날 유가 급락은 미국과 이란이 종전 관련 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 소식이 전해진 데 따른 것이다. MOU에는 휴전 기간을 60일 연장하고 이 기간 핵 프로그램 등과 관련한 논의를 이어서 하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

다만 호르무즈 해협이 개방되더라도 유가가 안정되기까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 보인다. 폭격으로 파괴된 에너지 기반시설 복구, 해협에 설치된 기뢰 제거, 고갈된 원유 재고 확충 등에 시간이 필요하기 때문이다.

캐피털이코노믹스의 이코노미스트 하마드 후세인은 “에너지 관련 시설이 피해를 입은 점 등을 고려하면 공급을 전쟁 이전 수준으로 빠르게 회복하기는 어렵다”면서 “당분간 유가는 높은 수준으로 유지될 것이며 상황이 2027년까지 이어질 가능성이 크다”고 월스트리트저널에 말했다.