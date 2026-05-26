[속보]정용진 “모든 책임은 저에게 있어, 스벅 직원 따뜻하게 봐 달라”···‘탱크데이’ 논란 대국민사과

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 부적절한 ‘탱크데이’ 이벤트와 관련해 직접 공개 사과했다. 정 회장은 “진심으로 사죄드리며 용서를 구한다”며 “국민의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 말했다.

정 회장은 이날 서울 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “이번일로 깊은 상처와 실망 느낀 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리숙여 사죄드리며 용서를 구한다”며 고객를 숙였다.

그는 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다”면서 “저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 우리사회의 역사와 희생을 기억하고 늘 국민 마음 이해하고 존중하겠다”고 말했다. 그러면서도 “다만 이자리에서 간곡히 부탁드리고 싶은 말씀이 있다. 지금도 전국 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스벅 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐 주시기를 부탁드린다”고도 말했다.

정 회장은 “이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고 더 노력하겠다”고 밝혔다. 그는 “내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고 사회적 책임 기준도 더욱 높이겠다”며 “말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어내서 국민 여러분 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 밝혔다. 정 회장은 약 4분간 사과문을 읽은 뒤 재차 고개를 숙이고 현장을 떠났다.