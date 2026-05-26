하나금융그룹 ‘인천시대’ 개막···서울 본사 9월부터 청라 이전

6500억원 들여 그룹헤드쿼터 준공 청라에 4000여명 금융 전문가 근무

하나금융그룹이 오는 9월부터 ‘인천 시대’를 연다.

인천경제자유구역청은 청라국제도시에 조성중인 하나금융그룹 본사 ‘그룹헤드쿼터(HQ)‘가 지난 21일 준공됐다고 26일 밝혔다.

이에 따라 9월부터 서울 본사 이전이 시작된다. 국내 주요 금융지주사가 본사를 서울 이외 지역으로 이전하는 것은 극히 이례적이다.

오는 9월부터 연말까지 서울 을지로본사에서 청라로 이전할 곳은 하나금융지주와 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피털, 하나저축은행, 하나에프앤아이, 하나생명보험, 하나펀드서비스, 하나금융티아이 등 10개 관계사 소속 임직원 2200여명이다..

통합데이터센터와 하나금융티아이 등 기존에 이전해 청라 하나드림타운에 근무하는 직원을 포함하면 4000여명의 금융전문 인력이 한 곳에 모이는 금융집적지가 된다.

하나금융그룹의 청라 이전은 2012년 송영길 전 인천시장이 하나금융타운 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결하면서 첫발을 뗐다.

1단계로 2017년 통합데이터센터, 2단계로 2018년 하나글로벌캠퍼스가 각각 준공된 데 이어 마지막으로 그룹헤드쿼터가 완공된 것이다.

인천공항~서울역을 잇는 공항철도 청라국제도시역 인근에 지난 21일 준공된 그룹헤드쿼터는 6500억원을 들여 지하 7층, 지상 15층의 연면적 12만8000㎡ 규모로 ‘지역 상생’과 ‘디지털 혁신’을 상징하는 건축물이다.

특히 1층부터 15층까지 나선형으로 이어지는 1.1㎞의 보행자 램프는 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 설계됐다.

윤백진 인천경제자유구역청장 대행은 “하나드림타운은 대한민국 민·관 협력의 대표적인 성공 사례로 기록될 것”이라며 “하나금융의 청라 시대가 인천 금융산업 도약의 기폭제가 되길 기대한다”고 말했다.