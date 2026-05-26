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공사장서 안쓰고 폐기되는 소화기, 종로구 화재취약 골목에 재활용

입력 2026.05.26 09:47

서울 종로구 관내 공사현장에 설치된 임시소방시설 모습. 종로구 제공

서울 종로구 관내 공사현장에 설치된 임시소방시설 모습. 종로구 제공

건축 현장에 비치하고, 실제 사용하지 않은 폐기 소화기가 종로구 화재 취약 골목에 재활용된다.

서울 종로구는 공사장에서 사용 승인 후 폐기된 잔여 소화기를 재활용하는 ‘종로 든든(本) 프로젝트’를 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

소방시설법에 따라 건축 공사 현장에는 화재 발생에 대비해 소화기 등 임시 소방시설을 설치해야 한다. 하지만 실제 사용되는 경우는 많지 않아 상당수는 공사 완료 후 폐기된다.

종로구 관계자는 “사용 기간이 짧고 성능이 유지되고 있는 소화기를 화재 취약 지역에 재활용하면 생활 안전 강화뿐만 아니라 세금 낭비도 줄일 수 있다고 판단했다”고 설명했다. 이번 사업으로 신규 소화기 구매 비용 350만원도 줄일 수 있게 됐다.

종로구는 구도심 특성상 좁은 골목길과 노후 건축물이 많아 화재 발생 시 소방차 진입이 어려워 선제 조치를 위해 소화기가 더 많이 필요하다.

구는 우선 종로1·2·3·4가동, 장사동 일대 화재 취약 상가 밀집 지역과 가회동 북촌로11길 일대 협소 골목, 옥인동 47번지 일대 자율주택정비사업지 등 3곳을 대상지로 선정했다.

배부 물량은 총 100개다. 효성중공업이 관내 공사 완료 후 폐기 예정인 소화기를 무상으로 기증한다.

종로구 관계자는 “이번 사업은 단순한 물품 지원을 넘어 자원 선순환과 생활 안전 강화를 함께 실현하는 민관 협력 사례”라며 “앞으로도 구민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 종로를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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