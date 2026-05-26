건축 현장에 비치하고, 실제 사용하지 않은 폐기 소화기가 종로구 화재 취약 골목에 재활용된다.

서울 종로구는 공사장에서 사용 승인 후 폐기된 잔여 소화기를 재활용하는 ‘종로 든든(本) 프로젝트’를 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

소방시설법에 따라 건축 공사 현장에는 화재 발생에 대비해 소화기 등 임시 소방시설을 설치해야 한다. 하지만 실제 사용되는 경우는 많지 않아 상당수는 공사 완료 후 폐기된다.

종로구 관계자는 “사용 기간이 짧고 성능이 유지되고 있는 소화기를 화재 취약 지역에 재활용하면 생활 안전 강화뿐만 아니라 세금 낭비도 줄일 수 있다고 판단했다”고 설명했다. 이번 사업으로 신규 소화기 구매 비용 350만원도 줄일 수 있게 됐다.

종로구는 구도심 특성상 좁은 골목길과 노후 건축물이 많아 화재 발생 시 소방차 진입이 어려워 선제 조치를 위해 소화기가 더 많이 필요하다.

구는 우선 종로1·2·3·4가동, 장사동 일대 화재 취약 상가 밀집 지역과 가회동 북촌로11길 일대 협소 골목, 옥인동 47번지 일대 자율주택정비사업지 등 3곳을 대상지로 선정했다.

배부 물량은 총 100개다. 효성중공업이 관내 공사 완료 후 폐기 예정인 소화기를 무상으로 기증한다.

종로구 관계자는 “이번 사업은 단순한 물품 지원을 넘어 자원 선순환과 생활 안전 강화를 함께 실현하는 민관 협력 사례”라며 “앞으로도 구민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 종로를 만들어 가겠다”고 밝혔다.