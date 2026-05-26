창간 80주년 경향신문

“줄 안 서도 됩니다”···세종시, 사전투표소 실시간 혼잡도 서비스 운영

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

세종시는 시민들의 원활한 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여를 위해 '세종엔' 앱에서 사전투표소 실시간 대기시간과 혼잡도 알림 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

해당 서비스는 사전투표 기간인 오는 29일부터 30일까지 이틀간 운영된다.

시민들은 읍·면·동에 설치된 24개 사전투표소의 혼잡도와 예상 대기시간을 실시간으로 확인할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“줄 안 서도 됩니다”···세종시, 사전투표소 실시간 혼잡도 서비스 운영

입력 2026.05.26 09:51

수정 2026.05.26 11:15

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘세종엔’ 앱 통해 대기시간·혼잡도 확인 가능

세종엔 설치 및 가입 안내. 세종시 제공

세종엔 설치 및 가입 안내. 세종시 제공

세종시는 시민들의 원활한 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여를 위해 ‘세종엔’ 앱에서 사전투표소 실시간 대기시간과 혼잡도 알림 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

해당 서비스는 사전투표 기간인 오는 29일부터 30일까지 이틀간 운영된다. 시민들은 읍·면·동에 설치된 24개 사전투표소의 혼잡도와 예상 대기시간을 실시간으로 확인할 수 있다.

혼잡도는 각 투표소의 대기 인원 수를 기준으로 표시되며 이를 참고해 비교적 한산한 투표소를 선택할 수 있다.

앱 내 ‘스마트맵’ 기능을 활용하면 사용자 위치 기반으로 가까운 사전투표소 위치를 확인할 수 있으며 길찾기 기능을 통해 투표소까지 안내도 받을 수 있다.

‘세종엔’ 앱은 생활편의 정보를 위치·지도 기반으로 제공하는 도시정보 통합서비스로, 구글플레이와 앱스토어에서 내려받아 누구나 이용할 수 있다.

천흥빈 시 교통국장은 “사전투표 기간 혼잡도 알림 서비스를 적극 활용해 대기시간을 줄이고 편리하게 투표에 참여하시길 바란다”며 “앞으로도 시민 생활과 밀접한 스마트 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 오는 29일부터 30일까지 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 투표 시에는 반드시 신분증을 지참해야 한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글