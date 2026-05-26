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충남 보령시는 오는 7월 개막하는 보령머드축제를 앞두고 축제 핵심 콘텐츠인 머드체험존 얼리버드 티켓을 판매하고 있다고 26일 밝혔다.

얼리버드 티켓은 다음달 15일까지 판매되며 보령머드축제 공식 누리집에서 구매할 수 있다.

예매자는 정가 대비 10% 할인 혜택을 받을 수 있으며 올해는 지역경제 활성화를 위해 입장권 구매 시 보령사랑상품권도 함께 제공된다.

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10% 할인에 지역화폐까지···보령머드축제 얼리버드 티켓 판매 시작

입력 2026.05.26 09:52

  • 강정의 기자

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7월24일 개막 앞두고 예매 진행

대천해수욕장 일원서 17일간 운영

얼리버드 할인판매 홍보물. 충남 보령시 제공

얼리버드 할인판매 홍보물. 충남 보령시 제공

충남 보령시는 오는 7월 개막하는 보령머드축제를 앞두고 축제 핵심 콘텐츠인 머드체험존 얼리버드 티켓을 판매하고 있다고 26일 밝혔다.

얼리버드 티켓은 다음달 15일까지 판매되며 보령머드축제 공식 누리집에서 구매할 수 있다. 예매자는 정가 대비 10% 할인 혜택을 받을 수 있으며 올해는 지역경제 활성화를 위해 입장권 구매 시 보령사랑상품권도 함께 제공된다.

시는 가족 단위 관광객과 젊은 층의 참여를 확대하기 위해 일반존과 패밀리존 모두에 할인 혜택을 적용했다.

성인 기준 일반존 입장권은 주중 1만800원, 주말 1만4400원이다. 청소년은 주중 9900원, 주말 1만2600원에 구매할 수 있다. 어린이를 동반한 가족을 위한 패밀리존은 보호자와 어린이 모두 주중 9900원, 주말 1만1700원으로 책정됐다.

올해로 29회를 맞는 보령머드축제는 오는 7월24일부터 8월9일까지 대천해수욕장 머드엑스포광장 일원에서 열린다.

운영 시간은 방문객 편의를 고려해 요일별로 차등 운영된다. 월요일부터 목요일까지는 오후 1시부터 오후 6시까지 운영되며 방문객이 집중되는 금요일부터 일요일까지는 오전 10시부터 오후 6시까지 확대 운영된다.

시 관계자는 “얼리버드 티켓을 통해 미리 입장권을 준비하면 보다 여유롭게 축제를 즐길 수 있다”며 “올여름 보령에서 세계인이 함께하는 머드 체험과 시원한 휴가를 즐기길 바란다”고 말했다.

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