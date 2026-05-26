끝났지만 끝나지 않았다…태안 원예치유박람회장, 폐막 후 2주간 무료 개방

6월7일까지 야외 정원·산책로 운영 실내 전시·체험프로그램은 제외

충남 태안군은 ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 폐막 이후에도 아름다운 정원 경관을 즐길 수 있도록 다음달 7일까지 박람회장을 무료 개방한다고 26일 밝혔다.

이번 무료 개방은 박람회 성공 개최에 대한 감사의 의미를 담아 마련됐다. 운영 기간은 다음달 7일까지 14일간이며 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 관람할 수 있다.

개방 구역은 야외 정원과 산책로, 포토존, 쉼터 등이다. 방문객들은 박람회 기간 조성된 정원 경관과 휴식 공간을 그대로 이용할 수 있다. 다만 실내 전시관과 체험프로그램, 트램, 해양게이트 등 일부 시설은 운영하지 않는다.

태안군은 운영 기간 동안 범군민지원협의회 자원봉사자 약 10명을 현장에 배치해 안전 및 안내 업무를 지원할 계획이다. 또 우천이나 강풍 등 기상 상황에 따라 탄력적으로 운영할 방침이다.

이와 함께 대인·대물 사고에 대비한 영업배상책임보험 가입을 완료하고 소방·경찰·보건기관과 협조체계를 유지해 사전 안전점검과 현장 관리를 강화할 예정이다.