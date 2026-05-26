저출생·고령화 제주도 “제주 인구 정책 아이디어 공모합니다”

전국민 대상 인구정책 공모전 진행 6월 15일까지 진행···모두 8팀 선정

제주도가 전 국민을 대상으로 인구정책 아이디어를 공모한다.

제주도는 26일부터 오는 6월15일까지 ‘2026년 인구정책 몬딱 전국 공모전’을 진행한다고 밝혔다. 제주 인구정책에 관심이 있는 사람이라면 누구나 응모할 수 있으며, 개인 또는 최대 3인까지 팀을 구성해 참여할 수 있다.

이번 공모전에서는 저출생과 고령화, 청년층 유출 등 제주가 직면한 인구구조 변화에 대응하기 위한 아이디어를 모은다. 응모 분야는 일자리, 일·가정 양립, 주거·관광 등 정주 여건, 청년·고령화, 외국인, 기타 등 6개다.

공모 부문은 인구정책 캐릭터·마스코트, 만화·웹툰·포스터, 숏폼 영상, 광고음악 등 4개다. 1인 또는 1팀이 부문별로 각 1건씩 출품할 수 있다.

접수된 작품은 관계 부서의 1차 심사 후 창의성·활용도·적합성·구체성·사회적 가치 등 5개 기준으로 평가하는 2차 전문가 심사를 받는다.

도는 8점을 선정해 수상할 방침이다. 최우수상 1명에게 100만원, 우수상 2명에게 각 50만원, 장려상 5명에게 각 20만원이 주어진다. 결과는 7월3일 제주도 누리집에 발표한다.

참가를 원하는 사람은 제주도 누리집 공고문에서 참가신청서 등 서식을 내려받아 작성한 뒤 전자우편(jejuingu@korea.kr)으로 제출하거나 제주도청 인구정책담당관실로 우편 접수하면 된다.

양기철 제주도 기획조정실장은 “전국에서 모인 작품을 제주 인구정책 홍보와 사업에 활용할 계획”이라고 말했다.