창간 80주년 경향신문

저출생·고령화 제주도 “제주 인구 정책 아이디어 공모합니다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

저출생·고령화 제주도 “제주 인구 정책 아이디어 공모합니다”

입력 2026.05.26 09:55

수정 2026.05.26 11:18

펼치기/접기

전국민 대상 인구정책 공모전 진행

6월 15일까지 진행···모두 8팀 선정

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도가 전 국민을 대상으로 인구정책 아이디어를 공모한다.

제주도는 26일부터 오는 6월15일까지 ‘2026년 인구정책 몬딱 전국 공모전’을 진행한다고 밝혔다. 제주 인구정책에 관심이 있는 사람이라면 누구나 응모할 수 있으며, 개인 또는 최대 3인까지 팀을 구성해 참여할 수 있다.

이번 공모전에서는 저출생과 고령화, 청년층 유출 등 제주가 직면한 인구구조 변화에 대응하기 위한 아이디어를 모은다. 응모 분야는 일자리, 일·가정 양립, 주거·관광 등 정주 여건, 청년·고령화, 외국인, 기타 등 6개다.

공모 부문은 인구정책 캐릭터·마스코트, 만화·웹툰·포스터, 숏폼 영상, 광고음악 등 4개다. 1인 또는 1팀이 부문별로 각 1건씩 출품할 수 있다.

접수된 작품은 관계 부서의 1차 심사 후 창의성·활용도·적합성·구체성·사회적 가치 등 5개 기준으로 평가하는 2차 전문가 심사를 받는다.

도는 8점을 선정해 수상할 방침이다. 최우수상 1명에게 100만원, 우수상 2명에게 각 50만원, 장려상 5명에게 각 20만원이 주어진다. 결과는 7월3일 제주도 누리집에 발표한다.

참가를 원하는 사람은 제주도 누리집 공고문에서 참가신청서 등 서식을 내려받아 작성한 뒤 전자우편(jejuingu@korea.kr)으로 제출하거나 제주도청 인구정책담당관실로 우편 접수하면 된다.

양기철 제주도 기획조정실장은 “전국에서 모인 작품을 제주 인구정책 홍보와 사업에 활용할 계획”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글