충청권 대학들 뭉쳤다···고려대 세종캠 주관 ‘초광역 인재양성 협력체계’ 가동

고려대 세종캠·충남대 등 5개 대학 참여 첨단분야 융합교육·지역 산업 연계 강화

고려대 세종캠퍼스가 주관하는 ‘에코업(業) 혁신융합대학 사업단(COSS)’이 충청권을 기반으로 한 초광역 인재양성 협력체계를 본격 가동했다.

고려대 세종캠퍼스는 에코업 사업단이 최근 충북 제천 리솜 포레스트에서 ‘2026년도 COSS 충청권 기반 초광역 인재양성 GDX(Green Digital Transformation) 연합 컨소시엄 발대식’을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 발대식은 지난 1월 체결된 ‘충청권 기반 초광역 인재육성 GDX 업무협약’을 토대로, 올해 공유·협업 성과 창출과 연합체계 운영을 본격화하기 위해 마련됐다.

행사에는 GDX 연합 컨소시엄을 이끄는 고려대 세종캠퍼스와 서울대, 단국대, 충남대, 충북대 등 주관대학 단장단과 유관기관 관계자들이 참석했다.

GDX 연합은 첨단분야 혁신융합대학(COSS) 사업의 일환으로 추진된다. 고려대 세종 에코업 사업단을 중심으로 수도권과 충청권의 핵심 산업 분야를 연계해 융합형 인재를 양성하는 것이 목표다.

특히 정부의 ‘5극 3특’ 균형발전 전략과 연계해 사업단 간 물리적·학문적 경계를 넘어서는 교육과정과 인프라를 학생들에게 제공하고 학습 선택권 확대와 지역 산업 혁신 기반 마련에 나설 계획이다.

김영 에코업 혁신융합대학사업단장(고려대 세종캠퍼스)은 “이번 발대식은 첨단분야 간 융합교육의 질적 고도화를 이루는 중요한 전환점”이라며 “충청권 초광역 연합의 구심점으로서 컨소시엄 간 긴밀한 공유와 협업을 통해 지역 산업 혁신을 이끌 미래형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.