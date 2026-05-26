태백시 ‘임산부 친환경 농산물 지원사업’ 추진···6월 17~30일까지 신청 접수

강원 태백시는 오는 6월 17일부터 30일까지 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’ 신청을 받는다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 임산부의 건강한 식생활을 지원하기 위해 마련됐다.

임산부 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원하는 것이다.

지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부다.

지역사회통합 건강증진사업(영양 플러스) 참여자(중위소득 80% 이하)와 농식품 바우처 지원 대상자는 제외된다.

모집 인원은 총 70명이다.

신청 기간 종료 후 자격 검증을 거쳐 최종 대상자를 선정할 예정이다.

지원 신청은 온라인 쇼핑몰(www.ecoemall.com) 또는 태백시 농업기술센터 방문을 통해 할 수 있다.

자세한 사항은 태백시청 인터넷 홈페이지 공고를 확인하거나 농업기술센터 농식품유통팀(033-550-2723)으로 문의하면 된다.

태백시 관계자는 “임산부의 건강한 식생활을 지원하기 위해 추진하는 이번 사업이 지역 친환경농산물 소비 활성화에도 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.