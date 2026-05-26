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강원 태백시는 오는 6월 17일부터 30일까지 '임산부 친환경농산물 지원사업' 신청을 받는다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 임산부의 건강한 식생활을 지원하기 위해 마련됐다.

임산부 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원하는 것이다.

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태백시 ‘임산부 친환경 농산물 지원사업’ 추진···6월 17~30일까지 신청 접수

입력 2026.05.26 10:02

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

강원 태백시는 오는 6월 17일부터 30일까지 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’ 신청을 받는다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 임산부의 건강한 식생활을 지원하기 위해 마련됐다.

임산부 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원하는 것이다.

지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부다.

지역사회통합 건강증진사업(영양 플러스) 참여자(중위소득 80% 이하)와 농식품 바우처 지원 대상자는 제외된다.

모집 인원은 총 70명이다.

신청 기간 종료 후 자격 검증을 거쳐 최종 대상자를 선정할 예정이다.

지원 신청은 온라인 쇼핑몰(www.ecoemall.com) 또는 태백시 농업기술센터 방문을 통해 할 수 있다.

자세한 사항은 태백시청 인터넷 홈페이지 공고를 확인하거나 농업기술센터 농식품유통팀(033-550-2723)으로 문의하면 된다.

태백시 관계자는 “임산부의 건강한 식생활을 지원하기 위해 추진하는 이번 사업이 지역 친환경농산물 소비 활성화에도 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

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