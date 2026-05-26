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본문 요약

두산에너빌리티는 한국남부발전이 추진하는 고양창릉열병합발전소와 하동복합발전소의 가스 터빈 3기에 대한 '장기 부품 조달계약'을 연이어 체결했다고 26일 밝혔다.

두산에너빌리티는 국내 생산·정비 인프라와 축적된 수행 경험을 바탕으로 설비 공급 이후 운영·유지보수까지 아우르는 서비스를 확대해 국내 가스 터빈 산업 생태계를 강화하겠다는 계획이다.

두산에너빌리티 관계자는 "이번 계약은 국산 가스 터빈 공급에 이어 장기 서비스까지 연계해 고객의 발전소 운영 전 주기를 함께 하게 됐다는 점에서 의미가 크다"며 "주기기 제작과 서비스 수행 경험을 바탕으로 안정적인 유지보수 체계를 제공하고, 국내 가스 터빈 서비스 사업 경쟁력을 지속적으로 높여 가겠다"고 밝혔다.

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두산에너빌, 남부발전과 4800억원 규모 가스 터빈 장기 서비스 계약

입력 2026.05.26 10:08

  • 김경학 기자

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고양창릉·하동 가스 터빈 3기 대상

경남 창원 두산에너빌리티 공장에서 직원들이 가스 터빈을 조립하고 있다. 두산에너빌리티 제공

경남 창원 두산에너빌리티 공장에서 직원들이 가스 터빈을 조립하고 있다. 두산에너빌리티 제공

두산에너빌리티는 한국남부발전이 추진하는 고양창릉열병합발전소와 하동복합발전소의 가스 터빈 3기에 대한 ‘장기 부품 조달계약(LTPM)’을 연이어 체결했다고 26일 밝혔다.

두 계약 규모는 합쳐서 약 4800억원이다. 이번 계약은 지난 2월 체결한 가스 터빈 공급 계약과 연계된 사업으로, 두 발전소 모두 2029년 12월 상업운전을 목표로 하고 있다.

이번 계약을 통해 두산에너빌리티는 가스 터빈 고온 부품 공급, 재생 정비, 소모성 자재 공급, 기술 지원 용역을 수행한다. 재생 정비는 가스 터빈 주요 부품을 정기적으로 수리·정비해 재사용할 수 있게 하는 서비스다.

두산에너빌리티 측은 이번 계약이 주기기 공급에 연계해 장기 서비스 계약까지 확보했다는 점에 의미를 부여했다. 발전소 운영 초기 단계에서 부품 공급과 정비 수행 범위를 사전에 확정해 계획 정비 일정에 맞춘 안정적인 서비스 운영 기반을 마련할 수 있게 됐다는 것이다.

두산에너빌리티는 국내 생산·정비 인프라와 축적된 수행 경험을 바탕으로 설비 공급 이후 운영·유지보수까지 아우르는 서비스를 확대해 국내 가스 터빈 산업 생태계를 강화하겠다는 계획이다.

두산에너빌리티 관계자는 “이번 계약은 국산 가스 터빈 공급에 이어 장기 서비스까지 연계해 고객의 발전소 운영 전 주기를 함께 하게 됐다는 점에서 의미가 크다”며 “주기기 제작과 서비스 수행 경험을 바탕으로 안정적인 유지보수 체계를 제공하고, 국내 가스 터빈 서비스 사업 경쟁력을 지속적으로 높여 가겠다”고 밝혔다.

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