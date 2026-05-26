낡은 규제 걷어내고 ‘희귀암 치료·수소 인프라’ 길 열었다

산업부, 제2차 규제특례심의위 열어 12건 승인 희귀 림프종 환자 세포치료제 투여 허용 수소시설 지하화 실증도 추진

낡은 규제에 막혀 진척되지 못했던 첨단재생의료 시술과 도심 내 수소충전 인프라 구축 등 신산업의 핵심 빗장이 정부의 ‘규제 샌드박스’를 통해 해제됐다. 희귀 질환자의 치료 기회가 대폭 확대되고 미래 에너지 생태계 조성이 한층 가속화될 전망이다.

산업통상자원부는 26일 ‘제2차 산업융합 규제특례심의위원회’를 열고 총 12건의 산업융합 규제샌드박스 실증특례 과제를 심의·의결했다고 밝혔다. 이번 심의에서는 의료, 수소에너지, 수송 분야를 중심으로 현장의 거듭된 규제 애로 사항들이 대거 해소됐다.

가장 눈에 띄는 변화는 환자들의 생명과 직결된 첨단재생의료 분야다. 현행 첨단재생바이오법은 인체 세포를 이용한 치료의 경우 원칙적으로 임상연구가 완료된 때에만 허용하게 돼 있다. 이로 인해 상업용 임상시험 결과가 존재하는 유망한 세포치료제조차 환자에게 곧바로 투여하기 어려운 한계가 있었다.

이에 위원회는 가톨릭대 여의도성모병원이 신청한 자가면역 세포치료제 투여 계획에 대해 특례를 부여했다. 앞으로 상업용 임상시험 결과만 확보돼 있다면 희귀 림프종 환자에게도 첨단재생의료 시술이 가능해진다. 이번 사례는 2025년 2월 첨단재생의료 치료제도 시행 이후 첫 적용 사례로, 여의도성모병원은 환자 15명에게 자가면역 세포치료제를 투여해 표준 치료 후 남은 암세포 제거와 재발 억제를 도울 예정이다.

미래 수소에너지 생태계 구축을 위한 입지 규제도 완화된다. 한국건설기술연구원 컨소시엄은 지하에 수소 저장시설과 연료전지를 설치하고 지상에서 수소를 공급하는 방식의 실증을 진행한다. 현행법상 고압가스 시설의 지하 설치 기준이 없어 추진이 어려웠으나, 도심 내 부지 부족 문제를 해결하기 위해 안전관리계획을 전제로 특례가 승인됐다.

수송 분야에서는 친환경 선박 기술 실증이 활로를 찾았다. 선박해양플랜트연구소 등은 해상에서 메탄올을 생산하기 위해 하나의 선박에 액화이산화탄소와 메탄올을 함께 저장·운송하는 교차 저장 실증을 추진한다. 기존에는 저장물 변경 시마다 신고가 필요해 별도의 선박이 필요했지만, 이번 특례로 1척의 선박만 활용할 수 있게 돼 운영 비용이 크게 절감될 것으로 보인다.

이 밖에도 위원회는 포스코홀딩스 컨소시엄의 고체산화물 수전해기(SOEC) 기반 수소 생산 시스템 등 신산업 핵심 과제들을 승인하며 기업의 혁신 동력을 뒷받침했다. 이는 대한상공회의소 샌드박스 지원센터 등 산업계도 적극적으로 규제 해제를 지원했던 과제들이다.

김성열 산업부 산업성장실장은 “이번 위원회는 의료와 수소에너지 등 핵심 분야에서 부처 간 벽을 허물고 현장의 규제 애로를 해소했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 기업이 혁신을 가속화할 수 있도록 현장의 거미줄 규제를 신속히 제거하겠다”고 밝혔다.