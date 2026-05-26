문체부, 불법영상물 85만점 유통한 헤비업로더 9명 검거…피해액 100억원 추산

온라인에서 콘텐츠 85만여 점을 불법 유통한 대량게시자(헤비업로더)들이 검거됐다. 이들이 불법 유통한 콘텐츠로 인한 피해 금액은 약 100억원인 것으로 추산된다.

문화체육관광부 저작권범죄과학수사대는 최근 웹하드에서 영화·방송물 등 영상 콘텐츠 총 85만6000여점을 불법 유통한 혐의(저작권법 위반)로 A씨 등 9명을 적발해 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

이들은 총 48개의 웹하드 계정을 사용하면서 매크로 프로그램을 활용해 영상 콘텐츠를 대량으로 게시한 것으로 드러났다. 범죄 피해액은 약 100억원에 달하는 것으로 추정된다.

검거된 피의자들은 대부분 실직한 무직자나 주부 등 일반인으로, 육체적 부담이 적고 손쉽게 돈을 벌 수 있다는 유혹 때문에 수년간 대량게시자로 활동을 이어온 것으로 파악됐다. 한국저작권보호원이 저작권침해종합대응시스템을 통해 이들의 상습적인 불법 업로드를 탐지했고, 저작권수사대가 보호원의 전자기록분석을 통해 피의자들의 신원을 특정해 검거에 성공했다.

이들은 총 1억2000만 원에 달하는 범죄수익을 유흥비로 탕진하거나 생활비 등으로 사용했다. 이번에 적발된 범죄수익은 모두 몰수·추징될 예정이다.

문체부는 불법영상물을 방조해 이익을 얻은 웹하드 업체에 대한 수사도 확대해 나갈 계획이다.

문체부 최영진 저작권정책관은 “불법콘텐츠 유통은 창작자의 정당한 권리를 침해하고 국내 콘텐츠 산업 생태계를 심각하게 훼손하는 중대한 저작권 범죄”라며 “저작권 사각지대에서 벌어지는 상습적이고 영리적인 저작권침해 행위에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응하고, 불법유통을 근절하기 위한 수사를 한층 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.