천년 축제 ‘강릉단오제’ 6월 15일 개막···8일간 무형유산·민속놀이 등 72개 프로그램 진행

‘치유와 풀림’의 축제 구현, 글로벌 교류 확대

유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형문화재인 ‘강릉 단오제’가 오는 6월 15일부터 22일까지 8일간 강원 강릉시 남대천 일원에서 개최된다.

천년의 전통을 가진 ‘강릉 단오제’는 매년 100만 명 안팎의 관광객이 찾는 국내 최대의 민속축제다.

전통이 숨 쉬는 제례와 신과 사람이 소통하는 굿판, 신명이 넘치는 각종 연희와 공연 등으로 꾸며지는 이번 강릉 단오제의 주제는 ‘풀리니, 단오다’이다.

‘풀림’은 강릉단오제가 지닌 치유의 본질적 가치를 상징하는 개념으로, 축제를 찾은 사람들이 굿판에서 한을 풀고 창포물로 액을 씻어내며 일상의 근심과 액운을 내려놓는 순간, 마음과 관계가 자연스럽게 풀리는 그 시간이 바로 단오라는 의미를 담고 있다.

축제 기간에는 관노가면극과 신통 대길 길놀이 등 각종 문화재 행사와 민속놀이 등 13개 분야 72개 프로그램이 진행된다.

양반 광대와 소매각시의 사랑 이야기를 담아 모두 다섯 마당으로 구성된 ‘관노가면극’은 국내 유일의 무언 가면극이다.

단오제의 흥을 북돋는 역할을 하는 ‘신통 대길 길놀이’는 음력 5월 3일(6월 17일) 단오 주신이 단오장을 향하는 영신행차 행렬을 따라 펼쳐지는 대표적인 거리 퍼레이드형 공연이다.

강릉 대도호부 관아~옥천오거리~금성로~성내동 광장 일원에서 진행된다.

강릉 시내 21개 읍·면·동에서는 각 마을의 설화나 특색을 담아 매년 5만 명 이상이 참여해 신목 행렬을 따라 거리 퍼레이드를 펼친다.

또 동해안의 강릉단오굿과 남해안 별신굿이 결합한 공연인 ‘The 강남’은 서로 다른 지역의 굿이 만나 하나의 서사를 이루며 ‘풀림’의 의미를 확장한다. 호남지역 대표 국가 무형유산인 ‘진도씻김굿’은 망자의 한을 씻어 극락왕생을 돕는 천도 의례로, 죽음을 문화적으로 극복하는 ‘풀림’의 또 다른 본질을 보여줄 예정이다.

이 밖에 필리핀(인당시), 태국, 일본(구라요시), 중국(형주시, 가흥시), 몽골 등 5개국이 참여해 국가 간 문화교류의 장을 마련한다.

이번 축제의 드레스코드는 ‘한복’으로 지정됐다.

한복을 착용한 관람객에게는 푸드코트 10% 할인과 배지 증정 등 다양한 혜택이 제공된다.

부족국가의 제천의식과 농경 의례에서 비롯된 국가무형문화재 제13호인 강릉단오제는 일제강점기와 한국전쟁 가운데서도 명맥을 이어왔다. <고려사>를 비롯해 조선 광해군 때 허균의 문집인 <성소부부고> 등엔 1000년이 넘는 역사를 간직한 강릉단오제에 관한 내용이 담겨 있다.

유교식 전통문화인 제례와 불교 의식, 무속신앙이 공존해 가장 한국적인 축제라는 평가를 받는 강릉단오제는 유구한 역사성과 문화적 가치를 인정받아 2005년 11월 유네스코(UNESCO) 인류무형문화유산으로 선정됐다.

(사)강릉단오제위원회 김동찬 위원장은 “올해 강릉단오제는 방문객들의 지친 일상에 따뜻한 치유와 활력을 선사하는 축제가 될 것”이라고 밝혔다.