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“사퇴 없는 사과는 기만”···광주전남추모연대, ‘스타벅스 사태’ 정용진 퇴진 요구

입력 2026.05.26 10:45

수정 2026.05.26 10:57

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정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 정지윤 선임기자

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 정지윤 선임기자

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련해 26일 대국민 사과를 했지만, 광주전남추모연대는 ‘면피성 사과’로 규정하고 즉각 퇴진을 요구했다.

광주전남추모연대는 이날 입장문을 내고 “모든 책임은 저에게 있다면서도 책임지지 않는 정 회장은 즉각 사퇴하라”고 밝혔다. 공개 사과에도 실질적 책임과 인적 쇄신이 빠졌다는 취지다.

단체는 스타벅스가 5·18항쟁 기념일에 ‘탱크데이’ ‘탁 치니 억’ 등 군부독재의 국가폭력을 연상시키는 마케팅을 했다며 이를 “단순 실수가 아닌 명백한 역사적 범죄”라고 지적했다.

신세계그룹 자체 조사 결과도 문제 삼았다. 단체는 “고의성을 전면 부정하며 구차한 변명으로 일관하고 있다”며 “사태의 본질을 흐리고 시·도민을 또 한 번 기만하는 행태”라고 말했다.

이번 사태의 원인은 본사 차원의 역사 인식과 기업 문화에 있다는 것이다. 단체는 “정당한 분노를 터뜨린 시민들과 묵묵히 일해 온 현장 노동자를 방패막이 삼아 위기를 모면하려는 술책을 용납할 수 없다”고 밝혔다.

광주전남추모연대는 “광주의 피와 눈물로 이룩한 민주주의의 역사는 대기업의 상업적 조롱거리로 전락할 수 없다”며 “정 회장이 퇴진하고 신세계그룹이 역사적 과오를 바로잡을 때까지 투쟁하겠다”고 했다. 이어 “이번 사태를 조롱하거나 희화화하는 세력에 대해서도 다른 단체들과 연대해 끝까지 책임을 물을 것”이라고 말했다.

광주전남추모연대는 논란 이후 광주신세계와 이마트, 스타벅스 매장 앞에서 1인 시위 등을 이어오고 있다.

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